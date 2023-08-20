مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي خلال 2023

مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2023 من الموسم الجديد 2023-2024، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح.

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد خاض مباراتين حتى الآن في بطولة الإنجليزي، حيث وقع في فخ التعادل الإيجابي مع تشيلسي بنتيجة 1-1، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على بورنموث بنتيجة 3-1.

مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي خلال عام 2023

ونستعرض لكم مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي خلال عام 2023، وذلك على النحو التالي:

• مباريات شهر أغسطس

- نيوكاسل يونايتد × ليفربول: يوم السبت 26 أغسطس – 3 عصرًا.

• مباريات شهر سبتمبر

- ليفربول × أستون فيلا: يوم السبت 2 سبتمبر – 5 مساءً – على ملعب "أنفيلد".

- وولفرهامبتون × ليفربول: يوم السبت 16 سبتمبر - 5 مساءً.

- ليفربول × وست هام يونايتد: يوم السبت 23 سبتمبر - 5 مساءً – على ملعب "أنفيلد".

- توتنهام هوتسبير × ليفربول: يوم السبت 30 سبتمبر – 3 عصرًا.

• مباريات شهر أكتوبر

- برايتون × ليفربول: يوم الأحد 8 أكتوبر – 4 عصرًا.

- ليفربول × إيفرتون: يوم السبت 21 أكتوبر – الساعة الثانية والنصف ظهرًا - على ملعب "أنفيلد".

- ليفربول × نوتنجهام فورست: يوم الأحد 29 أكتوبر - 4 عصرًا - على ملعب "أنفيلد".

• مباريات شهر نوفمبر

- لوتون تاون × ليفربول: يوم السبت 4 نوفمبر - 4 عصرًا.

- ليفربول × برينتفورد: يوم السبت 11 نوفمبر - 4 عصرًا - على ملعب "أنفيلد".

- مانشستر سيتي × ليفربول: يوم السبت 25 نوفمبر - 4 عصرًا.

• مباريات شهر ديسمبر

- ليفربول × فولهام: يوم السبت 2 ديسمبر - 4 عصرًا - على ملعب "أنفيلد".

- شيفيلد يونايتد × ليفربول: يوم الثلاثاء 5 ديسمبر - 8:45 مساءً.

- كريستال بالاس × ليفربول: يوم السبت 9 ديسمبر - 4 عصرًا.

- ليفربول × مانشستر يونايتد: يوم السبت 16 ديسمبر - 4 عصرًا - على ملعب "أنفيلد".

- ليفربول × أرسنال: يوم السبت 23 ديسمبر - 4 عصرًا - على ملعب "أنفيلد".

- بيرنلي × ليفربول: يوم الثلاثاء 26 ديسمبر - 4 عصرًا.

- ليفربول × نيوكاسل يونايتد: يوم السبت 30 ديسمبر – 4 عصرًا - على ملعب "أنفيلد".