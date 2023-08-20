الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي خلال 2023

مواعيد مباريات ليفربول
مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2023 من الموسم الجديد 2023-2024، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح.

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد خاض مباراتين حتى الآن في بطولة الإنجليزي، حيث وقع في فخ التعادل الإيجابي مع تشيلسي بنتيجة 1-1، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على بورنموث بنتيجة 3-1.

مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي خلال عام 2023

ونستعرض لكم مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي خلال عام 2023، وذلك على النحو التالي:

• مباريات شهر أغسطس

- نيوكاسل يونايتد × ليفربول: يوم السبت 26 أغسطس – 3 عصرًا.

• مباريات شهر سبتمبر

- ليفربول × أستون فيلا: يوم السبت 2 سبتمبر – 5 مساءً – على ملعب "أنفيلد".

- وولفرهامبتون × ليفربول: يوم السبت 16 سبتمبر - 5 مساءً.

- ليفربول × وست هام يونايتد: يوم السبت 23 سبتمبر - 5 مساءً – على ملعب "أنفيلد".

- توتنهام هوتسبير × ليفربول: يوم السبت 30 سبتمبر – 3 عصرًا.

بعد هدفه الـ187.. صلاح يكتب اسمه بأحرف من ذهب فى سجلات ليفربول

• مباريات شهر أكتوبر

- برايتون × ليفربول: يوم الأحد 8 أكتوبر – 4 عصرًا.

- ليفربول × إيفرتون: يوم السبت 21 أكتوبر – الساعة الثانية والنصف ظهرًا - على ملعب "أنفيلد".

- ليفربول × نوتنجهام فورست: يوم الأحد 29 أكتوبر - 4 عصرًا - على ملعب "أنفيلد".

• مباريات شهر نوفمبر

- لوتون تاون × ليفربول: يوم السبت 4 نوفمبر - 4 عصرًا.

- ليفربول × برينتفورد: يوم السبت 11 نوفمبر - 4 عصرًا - على ملعب "أنفيلد".

- مانشستر سيتي × ليفربول: يوم السبت 25 نوفمبر - 4 عصرًا.

• مباريات شهر ديسمبر

- ليفربول × فولهام: يوم السبت 2 ديسمبر - 4 عصرًا - على ملعب "أنفيلد".

- شيفيلد يونايتد × ليفربول: يوم الثلاثاء 5 ديسمبر - 8:45 مساءً.

- كريستال بالاس × ليفربول: يوم السبت 9 ديسمبر - 4 عصرًا.

- ليفربول × مانشستر يونايتد: يوم السبت 16 ديسمبر - 4 عصرًا - على ملعب "أنفيلد".

- ليفربول × أرسنال: يوم السبت 23 ديسمبر - 4 عصرًا - على ملعب "أنفيلد".

- بيرنلي × ليفربول: يوم الثلاثاء 26 ديسمبر - 4 عصرًا.

- ليفربول × نيوكاسل يونايتد: يوم السبت 30 ديسمبر – 4 عصرًا - على ملعب "أنفيلد".

اقرأ أيضاً

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة

ليفربول الدورى الانجليزى مواعيد مباريات ليفربول محمد صلاح صلاح يورجن كلوب

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بورنموث فى الدورى الإنجليزى

أهلى جدة يستعيد خدمات فيرمينو أمام الأخدود فى الدورى السعودى

اتحاد جدة يستهدف ضم فاران من مانشستر يونايتد لخلافة أحمد حجازى

ليكيب: مشادة بين الخليفى ومبابى بسبب أزمة عقده مع باريس سان جيرمان

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم السبت 19-8-2023 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

حبس 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

ميسى يسجل ويدخل التاريخ ويحقق أولى بطولاته مع إنتر ميامى

الفراخ بـ69.5 جنيه للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

النشرة المرورية.. كثافات مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

بعد قليل.. محاكمة مجدى راسخ وآخرين بقضية الاستيلاء على أموال الغاز

ما حكم العُمرة لمن لا تجد من يعتنى بأطفالها؟.. المفتى يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال