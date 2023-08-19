بعد هدفه الـ187.. صلاح يكتب اسمه بأحرف من ذهب فى سجلات ليفربول

دخل النجم المصري محمد صلاح نادي المائة والثمانين هدفا مع ليفربول في جميع البطولات، بعد أن أحرز هدفا في انتصار فريقه على بورنموث 3-1، ضمن الجولة الثانية من البريميرليج، وتجاوز صلاح رقم ستيفن جيرارد، أحد أبرز أساطير ليفربول، الذي سجل 186 هدفا، واحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين التاريخيين للريدز.

ووصل صلاح إلى إنجاز مميز في الدوري الإنجليزي، حيث شارك في 200 هدف، بواقع 140 هدفا و60 تمريرة حاسمة، منذ انتقاله إلى ليفربول من روما في عام 2017، كما أبدى النجم المصري مستوى مذهلا في بداية الموسم الجديد، حيث سجل هدفا وأسهم في آخر في التعادل مع تشيلسي 1-1 في الجولة الأولى، وكاد أن يسجل ثلاثية في مباراة بورنموث، لولا تصديات حارس المضيف.

وأثنى المدير الفني لليفربول يورغن كلوب على أداء صلاح، وقال: "كان لديه أسبوع تدريب عظيم ولم يتغير شيء منذ ذلك الحين. إنه يستمتع باللعب ويرغب في التسجيل. إنه يشعر بالثقة والانسجام مع زملائه".

ويلعب ليفربول بطل الموسم قبل الماضي، بطموح كبير لاستعادة الصدارة من مانشستر سيتي، الذي تغلب عليه في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويرغب صلاح أيضا في التتويج بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي، بعد أن فاز به مرتين في مواسم 2018 و2019، وحل ثانيا في موسم 2020 خلف جيمي فاردي، كما ويرى كثير من المحللين والخبراء أن صلاح سيلحق بإيران رش ستورمان، أفضل هداف في تاريخ ليفربول، الذي سجل 346 هدفا، إذا استمر على نفس المستوى والإنتاجية.

إشادات واسعة

جمهور الوطن العربي تفاعل بشكل كبير مع الحدث التاريخي للنجم محمد صلاح، الذي أصبح خامس هدافي ليفربول عبر تاريخه، بعد تسجيله هدفا في فوز فريقه على بورنموث بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وعبر جمهور الوطن العربي عن فخره وإعجابه بأداء صلاح وإنجازاته مع ليفربول، وأشادوا بقدرته على التغلب على الصعاب والانتقادات، والتألق في أكبر مسابقات كرة القدم في العالم.



واستخدم جمهور الوطن العربي منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية للتعبير عن رأيهم ومشاعرهم تجاه صلاح، ولتبادل الصور والفيديوهات والتغريدات والتعليقات المتعلقة بالحدث التاريخي.



الأكثر بحثًا

في الساعات القليلة الماضية، تصدر إنجاز محمد صلاح الجديد محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لذا رصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث التي حظي بها اللاعب المصري بعد دخوله نادي المائة والثمانين هدفا مع ليفربول في جميع البطولات، عبر موقع جوجل من مختلف دول المنطقة.

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول نجم ليفربول محمد صلاح، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا منذ الساعة الخامسة مساءً، يوم 19 أغسطس الجاري، بنسبة 24 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ليبلغ ذروته في الساعة الثامنة والنصف مساءً، بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

كانت أكثر الدول العربية التي بحثت عن اللاعب المصري محمد صلاح بعد دخوله نادي المائة والثمانين هدفا مع ليفربول في جميع البطولات، عبر موقع "جوجل"، هي مصر بنسبة ١٠٠ عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وتليها اليمن بنسبة 42، ثم جنوب السودان بنسبة 31، والسعودية بنسبة 25، والكويت بنسبة 19 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.