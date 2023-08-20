الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الجديد 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة برشلونة ضد قادش، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الاسباني، ومباراة منتخب إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• موعد مباراة اليوم في نهائي كأس العالم للسيدات 2023 والقناة الناقلة

- إسبانيا X إنجلترا: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- أستون فيلا X إيفرتون: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- وست هام يونايتد X تشيلسي: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium       

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- جيرونا X خيتافي: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6       

- برشلونة X قادش: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1       

- ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- روما X ساليرنيتانا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1     

- ساسولو X أتالانتا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2       

- أودينيزي X يوفنتوس: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1 

- ليتشي X لاتسيو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- يونيون برلين X ماينز: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا 

- آينتراخت فرانكفورت X دارمشتات: في الساعة السادسة والنصف مساءً 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- ليل X نانت: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- لوريان X نيس: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- ستاد ريمس X كليرمون فوت: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- لوهافر X ستاد بريست: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

- موناكو X ستراسبورج: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- لانس X رين: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

اقرأ أيضاً

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة 

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة برشلونة الدوري الاسباني تشيلسى الدورى الانجليزى

مواد متعلقة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بورنموث فى الدورى الإنجليزى

أهلى جدة يستعيد خدمات فيرمينو أمام الأخدود فى الدورى السعودى

اتحاد جدة يستهدف ضم فاران من مانشستر يونايتد لخلافة أحمد حجازى

ليكيب: مشادة بين الخليفى ومبابى بسبب أزمة عقده مع باريس سان جيرمان

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم السبت 19-8-2023 والقنوات الناقلة

بعد عودة نيمار للقائمة.. ماذا قدم منتخب البرازيل عقب توديع مونديال 2022؟

الأكثر قراءة

ميسى يسجل ويدخل التاريخ ويحقق أولى بطولاته مع إنتر ميامى

حبس 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

الفراخ بـ69.5 جنيه للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

بعد قليل.. محاكمة مجدى راسخ وآخرين بقضية الاستيلاء على أموال الغاز

النشرة المرورية.. كثافات مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الزيتون خلال أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال