مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الجديد 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة برشلونة ضد قادش، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الاسباني، ومباراة منتخب إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• موعد مباراة اليوم في نهائي كأس العالم للسيدات 2023 والقناة الناقلة

- إسبانيا X إنجلترا: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- أستون فيلا X إيفرتون: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- وست هام يونايتد X تشيلسي: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- جيرونا X خيتافي: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6

- برشلونة X قادش: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- روما X ساليرنيتانا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- ساسولو X أتالانتا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

- أودينيزي X يوفنتوس: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- ليتشي X لاتسيو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- يونيون برلين X ماينز: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- آينتراخت فرانكفورت X دارمشتات: في الساعة السادسة والنصف مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- ليل X نانت: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- لوريان X نيس: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- ستاد ريمس X كليرمون فوت: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- لوهافر X ستاد بريست: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

- موناكو X ستراسبورج: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- لانس X رين: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.