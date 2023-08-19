مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز تستحوذ على اهتمام محبي وعشاق كرة القدم في مصر وحول العالم مع السبت الممتاز من كل أسبوع والذي عاودت لياليه من جديد مع بداية الموسم الحالي 2023/2024 حيث تستأنف مباريات الأسبوع الثاني من جولات "البريميرليج" والتي انطلقت أمس في مباراة نوتنجهام فورست وشيفيلد يونايتد والتي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف وتنطلق مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بدء من الساعة الخامسة مساء.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول وبورنموث

ويستضيف فريق ليفربول على استاد أنفيلد مساء اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة نظيره فريق بورنموث ضمن منافسات الاسبوع الثاني من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024.

وولفرهامبتون وبرايتون

كما يواجه فريق وولفرهامبتون نظيره فريق برايتون اليوم في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد مولينيو.

فولهام وبرينتفورد

كما يستضيف استاد كرافن كوتيج المباراة التي تنعقد مساء اليوم بين فولهام وبرينتفورد حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

توتنهام ومانشستر يونايتد

ويصطدم فريق توتنهام بنظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري الانجليزي الممتاز حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد توتنهام هوتسبير وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

كما يواجة فريق مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد في ختام مباريات اليوم من الأسبوع الثاني للدوري الإنجليزي حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الاتحاد.

مباريات غدا في الدوري الإنجليزي

استون فيلا وايفرتون

ويستأنف الدوري الإنجليزي مبارياته غدا في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بمباراة مباراة استون فيلا ونظيره فريق ايفرتون حيث يستضيف اللقاء استاد فيلا بارك.

وست هام وتشيلسي

وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء غدا الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة يخوض فريق وست هام مواجهته أمام فريق تشيلسي ضمن منافسات الجولة الحالية وذلك على ملعب لندن الأوليمبي.