يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023، والقنوات الناقلة لها، للاستمتاع بمشاهدة البطولات المختلفة للأندية المتميزة التي يشجعونها.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة



نعرض في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا X إيفرتون

الساعة 4 مساء.

على beIN Sports.

وست هام يونايتد X تشيلسي

الساعة 6.30 مساء.

على beIN Sports.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال سوسيداد X سيلتا فيجو

الساعة 5 مساء.

على beIN Sports.

جيرونا X خيتافي

الساعة 5.30 مساء.

على beIN Sports.

ألافيس X إشبيلية

الساعة 7 مساء.

على beIN Sports.

ألميريا X ريال مدريد

الساعة 7.30 مساء.

على beIN Sports.

برشلونة X قادش

الساعة 7.30 مساء.

على beIN Sports.

ريال مايوركا X فياريال

الساعة 7.30 مساء.

على beIN Sports.

فالنسيا X لاس بالماس

الساعة 9.30 مساء.

على beIN Sports.

أوساسونا X أتلتيك بيلباو

الساعة 9.30 مساء.

على beIN Sports.

ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد

الساعة 9.30 مساء.

على beIN Sports.

غرناطة X رايو فاليكانو

الساعة 9.30 مساء.

على beIN Sports.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

روما X ساليرنيتانا

الساعة 7.30 مساء.

على Abu Dhabi.

ساساولو X أتالانتا

الساعة 7.30 مساء.

على Abu Dhabi.

أودينيزي X يوفنتوس

الساعة 9.45 مساء.

على Abu Dhabi.

ليتشي X لاتسيو

الساعة 9.45 مساء.

على Abu Dhabi.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين X ماينز

الساعة 4.30 مساء.

آينتراخت فرانكفورت X دارمشتات

الساعة 6.30 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل X نانت

الساعة 2 ظهرًا.

على beIN Sports.

لوريان X نيس

الساعة 4 مساء.

على beIN Sports.

ستاد ريمس X كليرمون فوت

الساعة 4 مساء.

على beIN Sports.

لوهافر X ستاد بريست

الساعة 4 مساء.

على beIN Sports.

موناكو X ستراسبورج

الساعة 6.05 مساء.

على beIN Sports.

لانس X رين

الساعة 9.45 مساء.

على beIN Sports.

مواعيد مباريات الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير X فاتح قرا جمرك

الساعة 7.15 مساء.

غازي عنتاب X سيفاس سبور

الساعة 9.45 مساء.

بشكتاش X بينديك سبور

الساعة 9.45 مساء.

