الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة 

كرة قدم
كرة قدم

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023، والقنوات الناقلة  لها، للاستمتاع بمشاهدة البطولات المختلفة للأندية المتميزة التي يشجعونها. 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة 
 

نعرض في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة لها. 

مواعيد الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا X إيفرتون 
الساعة  4 مساء.
على beIN Sports.

وست هام يونايتد X تشيلسي 
الساعة  6.30 مساء.
على beIN Sports.
 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال سوسيداد X سيلتا فيجو 
الساعة  5 مساء.
على  beIN Sports.

جيرونا X خيتافي 
الساعة 5.30 مساء.
على beIN Sports.

ألافيس X إشبيلية 
الساعة 7 مساء. 
على beIN Sports.

ألميريا X ريال مدريد 
الساعة  7.30 مساء.
على beIN Sports.

برشلونة X قادش 
الساعة 7.30 مساء.
على beIN Sports.

ريال مايوركا X فياريال 
الساعة 7.30 مساء.
على beIN Sports.

فالنسيا X لاس بالماس 
الساعة 9.30 مساء.
على beIN Sports.

أوساسونا X أتلتيك بيلباو
الساعة 9.30 مساء. 
على beIN Sports.

ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد 
الساعة 9.30 مساء. 
على  beIN Sports.

غرناطة X رايو فاليكانو 
الساعة 9.30 مساء.
على beIN Sports.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

روما X ساليرنيتانا 
الساعة 7.30 مساء. 
على Abu Dhabi.

ساساولو X أتالانتا 
الساعة 7.30 مساء. 
على  Abu Dhabi.

أودينيزي X يوفنتوس 
الساعة 9.45 مساء.
على Abu Dhabi.

ليتشي X لاتسيو 
الساعة 9.45 مساء.
على Abu Dhabi.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين X ماينز 
الساعة 4.30 مساء.

آينتراخت فرانكفورت X دارمشتات 
الساعة 6.30 مساء.

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مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل X نانت 
الساعة  2 ظهرًا. 
على  beIN Sports.

لوريان X نيس 
الساعة 4 مساء. 
على beIN Sports.

ستاد ريمس X كليرمون فوت 
الساعة 4 مساء. 
على  beIN Sports.

لوهافر X ستاد بريست 
الساعة  4 مساء.
على  beIN Sports.

موناكو X ستراسبورج 
الساعة  6.05 مساء. 
على  beIN Sports.

لانس X رين 
الساعة  9.45 مساء.
على beIN Sports.

مواعيد مباريات الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير X فاتح قرا جمرك 
الساعة  7.15 مساء.

غازي عنتاب X سيفاس سبور 
الساعة 9.45 مساء.

بشكتاش X بينديك سبور 
الساعة 9.45 مساء.
 

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