مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة
يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023، والقنوات الناقلة لها، للاستمتاع بمشاهدة البطولات المختلفة للأندية المتميزة التي يشجعونها.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة
نعرض في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة لها.
مواعيد الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
أستون فيلا X إيفرتون
الساعة 4 مساء.
على beIN Sports.
وست هام يونايتد X تشيلسي
الساعة 6.30 مساء.
على beIN Sports.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال سوسيداد X سيلتا فيجو
الساعة 5 مساء.
على beIN Sports.
جيرونا X خيتافي
الساعة 5.30 مساء.
على beIN Sports.
ألافيس X إشبيلية
الساعة 7 مساء.
على beIN Sports.
ألميريا X ريال مدريد
الساعة 7.30 مساء.
على beIN Sports.
برشلونة X قادش
الساعة 7.30 مساء.
على beIN Sports.
ريال مايوركا X فياريال
الساعة 7.30 مساء.
على beIN Sports.
فالنسيا X لاس بالماس
الساعة 9.30 مساء.
على beIN Sports.
أوساسونا X أتلتيك بيلباو
الساعة 9.30 مساء.
على beIN Sports.
ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد
الساعة 9.30 مساء.
على beIN Sports.
غرناطة X رايو فاليكانو
الساعة 9.30 مساء.
على beIN Sports.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
روما X ساليرنيتانا
الساعة 7.30 مساء.
على Abu Dhabi.
ساساولو X أتالانتا
الساعة 7.30 مساء.
على Abu Dhabi.
أودينيزي X يوفنتوس
الساعة 9.45 مساء.
على Abu Dhabi.
ليتشي X لاتسيو
الساعة 9.45 مساء.
على Abu Dhabi.
مواعيد مباريات الدوري الألماني
يونيون برلين X ماينز
الساعة 4.30 مساء.
آينتراخت فرانكفورت X دارمشتات
الساعة 6.30 مساء.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ليل X نانت
الساعة 2 ظهرًا.
على beIN Sports.
لوريان X نيس
الساعة 4 مساء.
على beIN Sports.
ستاد ريمس X كليرمون فوت
الساعة 4 مساء.
على beIN Sports.
لوهافر X ستاد بريست
الساعة 4 مساء.
على beIN Sports.
موناكو X ستراسبورج
الساعة 6.05 مساء.
على beIN Sports.
لانس X رين
الساعة 9.45 مساء.
على beIN Sports.
مواعيد مباريات الدوري التركي
إسطنبول باشاك شهير X فاتح قرا جمرك
الساعة 7.15 مساء.
غازي عنتاب X سيفاس سبور
الساعة 9.45 مساء.
بشكتاش X بينديك سبور
الساعة 9.45 مساء.