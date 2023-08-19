الأهلى يصرف مقدم التعاقد لإمام عاشور عقب إرسال مستحقات ميتلاند

قررت إدارة الكرة، برئاسة محمود الخطيب، صرف 3 ملايين و500 ألف جنيه لإمام عاشور الوافد الجديد القادم من ميتلاند الدنماركى لمدة 5 مواسم في الميركاتو الصيفي.

جاء قرار صرف المقدم بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي، وأيضًا إنهاء إدارة الأهلي إجراءات سداد القسط الثاني والأخير من صفقة مستحقات نادي ميتلاند الدنماركي الخاصة بانتقال إمام عاشور، لاعب الفريق.

وضم الأهلى اللاعب مقابل ثلاثة ملايين دولار تنازل فيها إمام عاشور عن مائتى ألف دولار مستحقات له لدى النادى الدنماركى، ثم حوّل مسئولو الأهلى وقت التعاقد مليونًا و500 ألف دولار، ثم تم تحويل الجزء الثانى وقيمته مليون و300 ألف دولار.