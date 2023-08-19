السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يصرف مقدم التعاقد لإمام عاشور عقب إرسال مستحقات ميتلاند

أمام عاشور
أمام عاشور

قررت إدارة الكرة، برئاسة محمود الخطيب، صرف 3 ملايين و500 ألف جنيه لإمام عاشور الوافد الجديد القادم من ميتلاند الدنماركى لمدة 5 مواسم في الميركاتو الصيفي.

جاء قرار صرف المقدم بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي، وأيضًا إنهاء إدارة الأهلي إجراءات سداد القسط الثاني والأخير من صفقة مستحقات نادي ميتلاند الدنماركي الخاصة بانتقال إمام عاشور، لاعب الفريق.

وضم الأهلى اللاعب مقابل ثلاثة ملايين دولار تنازل فيها إمام عاشور عن مائتى ألف دولار مستحقات له لدى النادى الدنماركى، ثم حوّل مسئولو الأهلى وقت التعاقد مليونًا و500 ألف دولار، ثم تم تحويل الجزء الثانى وقيمته مليون و300 ألف دولار.

إدارة الأهلي الكشف الطبى الميركاتو الصيفي إمام عاشور خالد بيبو ميتلاند الدنماركي

الأكثر قراءة

عفو رئاسى عن أحمد دومة

أوائل الثانوية العامة فى زيارة للجامعة المصرية اليابانية

الحكومة تنفى تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس 2023/ 2024

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشكر الرئيس السيسى على قرار العفو عن أحمد دومة

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية- مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس