الزمالك والبنك الأهلى يبحثان عن صدارة مجموعتيهما فى البطولة العربية لكرة اليد

تحصل الفرق المشاركة في البطولة العربية رقم 38 للأندية لكرة اليد التي تستضيفها السعودية، في الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري على راحة اليوم، لالتقاط الأنفاس قبل إقامة مباريات الجولتين الرابعة والخامسة في الدور الأول غدًا وبعد غد.

ورغم تأهل 4 فرق من كل مجموعة للدور ربع النهائي، إلّا أن هناك منافسة على صدارة المجموعتين، حيث ينفرد مضر السعودي بصدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات يليه البنك الأهلي والكويت الكويتي، ولكل منهما 4 نقاط ولعب الكويت ثلاث مباريات مقابل مباراتين فقط للبنك الأهلي ويتساوى الجزيرة الإماراتي والحشد العراقي في المركزين الرابع والخامس بدون نقاط، ولعب البنك الأهلي مباراتين تعادل في الأولى مع الكويت 32 -32 وفاز في الثانية على الحشد 33 -29.

ويتساوى الزمالك مع العربي الكويتي والهدي السعودي في صدارة المجموعة الثانية ولكل منهما 6 نقاط لكن الزمالك والهدي لعب كل منهما ثلاث مباريات مقابل مباراتين للعربي، ويتساوى وفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني في المركز الرابع والخامس بدون نقاط.

ولعب الزمالك ثلاث مباريات فاز في الأولى على وفاق عن التوتة 34 -28 وخسر الثانية أمام العربي 32 -33، وفاز في الثالثة أمس على الهدى 28 -24 وتتبقى له مباراة سهلة مع الشعلة اليمني يوم الإثنين المقبل، في حين يصطدم الهدي بالعربي غدًا ثم يلعب العربي مع وفاق عين التوتة الإثنين المقبل، وبالتالي فوز الهدى على العربي سيكون في مصلحة الزمالك حتى تتساوي الفرق الثلاثة في رصيد 8 نقاط إذا فاز العربي على عين التوتة ويتم الاحتكام لفارق الأهداف لتحديد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

مواعيد الجولتين الرابعة والخامسة

الأحد 20 أغسطس

وفاق عين التوتة × الشعلة

العربي × الهدى

الجزيرة × الحشد

البنك الأهلي × مضر

الإثنين 21 أغسطس

البنك الأهلي × الجزيرة

الكويت × الحشد

الزمالك × الشعلة

العربي × وفاق عين التوتة.