السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توتنهام يسقط مانشستر يونايتد بثنائية فى الدورى الإنجليزى

توتنهام
توتنهام

انتصر توتنهام هوتسبير على ضيفه مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية وكانت المحاولات أكثر من جانب مانشستر يونايتد ولكن لم يهددوا المرمى، طالع تفاصيل الشوط من هنا.

وتواصل استحواذ توتنهام على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة فيما حمل الأداء الهجومي أفضلية لتوتنهام على مانشستر يونايتد، وحاول أصحاب الأرض تسجيل هدف التقدم وفرضوا هيمنتهم على مانشستر يونايتد.

وسجل بابي ماتار سار هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

واستمرت المحاولات الهجومية لتوتنهام من أجل تسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وأضاف بن ديفيز الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 83 بعد تحويله عرضية إيفان بريسيتش من الجانب الأيسر للملعب بقدمه ناحية المرمى ومرت الكرة على يسار الحارس أونانا وسكنت الشباك.

واندفع لاعبو مانشستر يونايتد للهجوم بعد تلقيهم الهدف الثاني من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق للاحتفاظ بحظوظهم في العودة للمباراة.

وكاد رافائيل فاران أن يضيف هدف مانشستر يونايتد الأول في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعدما حول عرضية كريستيان إريكسن برأسه ناحية المرمى وأبعدها الحارس لخارج الملعب؛ وأشار حكم المباراة لوجود حالة تسلل على فارارن.

وسدد لاعبو توتنهام هوتسبير 7 كرات على المرمى من 15 محاولة وخرجت 8 كرات من الملعب، مقابل 5 تسديدات من 17 محاولة لمانشستر يونايتد وخرجت 12 كرة من الملعب.

واستحوذ لاعبو توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح مانشستر يونايتد.

واستحوذ لاعبو توتنهام هوتسبير على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح مانشستر يونايتد.

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