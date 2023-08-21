الزمالك والبنك الأهلي يواجهان الشعلة والجزيرة في ختام الدور الأول للبطولة العربية لكرة اليد

تختتم اليوم مواجهات الدور الأول في البطولة العربية رقم 38 للأندية لكرة اليد المقامة في السعودية خلال الفترة من 17 إلى 29 أغسطس الجاري بإقامة 4 مباريات، حيث يلتقي البنك الأهلي مع الجزيرة الإماراتي في الواحدة ظهرا بصالة الأمير نايف الرياضية بمدينة القطيف في المجموعة الأولى، ويلتقي الزمالك مع الشعلة اليمني في الخامسة مساء بنفس الصالة في المجموعة الثانية.

ويتصدر مضر السعودي المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من 4 مباريات يليه البنك الأهلي ويملك 5 نقاط من 3 مباريات ثم الكويت الكويتي برصيد 3 نقاط والحشد العراقي برصيد نقطتين والجزيرة الإماراتي بدون رصيد وفي حالة الفوز على الجزيرة وهو أضعف فرق المجموعة سيتأهل للدور ربع النهائي كأول المجموعة ليواجه رابع المجموعة الثانية.

وتضم قائمة البنك الأهلى اللاعبين أبوالفتوح أحمد حماصة ومحمد سامي ومحمد زين وعادل عماد وأدهم عبدالسلام وأحمد محمد حسن وشهاب عمرو الجيوشي وأحمد كمال وعمر مجدي ويوسف حاتم وبلال جلال وأحمد هاني وعبدالحميد السيد ومحمد علي وعمر بلال وإبراهيم حسن وأحمد محمد عبده ومحمد جمال.

البنك الأهلي فاز أمس على فريق مضر

نفس الأمر بالنسبة للزمالك الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متساويا مع العربي الكويتي وبفارق نقطتين عن الهدى السعودي متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط وأنهى مبارياته ويحتل وفاق عين التوتة الجزائري المركز الرابع برصيد نقطتين وأخيرا الشعلة اليمني أضعف فرق البطولة بدون رصيد .

وفي حالة فوز الزمالك على الشعلة والعربي على وفاق عين التوتة تتساوى فرق الزمالك والهدى والعربي في رصيد 6 نقاط ويتم الاحتكام لفارق الأهداف لتحديد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المجموعة وفي نفس الوقت ضمن وفاق عين التوتة التأهل للدور ربع النهائي كرابع المجموعة .

وتضم قائمة الزمالك في البطولة اللاعبين أحمد الأحمر وأحمد حسام وأحمد سامح وأحمد عبدالرحمن وأحمد مؤمن صفا وأحمد وليد منير وإبراهيم السيد وخالد وليد إبراهيم وشادي خليل وعمرو مصطفى الوكيل وكريم هنداوي ومازن رضا ومحمد علاء هاشم ومحمد هشام البسيوني ومحمد ياسين ومحمود أحمد خليل ومؤمن زكي وهشام باسم عبدالمعز وهشام محمد صلاح.