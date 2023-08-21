الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الشباب والرياضة" تشكل لجنة ثلاثية لإدارة الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا، بشأن استقالة أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي جرت أول أمس السبت.

وأشار البيان، إلى أن الوزارة قررت تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من مدير تنفيذي، ومدير مالي، ومدير النشاط الرياضي من أجل إدارة شئون النادي، لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية للنادي.

وقالت الوزارة في بيانها، "فى ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة نادي الزمالك من إدارة شئون النادي وذلك بعد ما تولى المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025،وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكاملة عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية فى مصر، وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك، وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات".

- الوزارة بدأت وضع التصور المتضمن خارطة الطريق فى ضوء اللوائح والقوانين المنظم

وتابع البيان، "وحيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هى نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصاً منهم على الصالح العام للنادي، وفي هذا الإطار وحرصاً من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادى وتحقيق الاستقرار الإداري لتلك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة فى البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، للبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادي وفقاً للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية  المنظمة لهذا الشأن".

وأضاف الوزارة في بيانها، "وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياض،ي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة، والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمال شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً".

واختتمت وزارة الرياضة بيانها قائلة، "وتهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة، والتي قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وان المصدر الوحيد التى تصدر عنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة".

الوزارة لتسيير شئون النادى وزارة الشباب والرياضة المدير التنفيذى والمدير المالى الزمالك الدكتور أشرف صبحي

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