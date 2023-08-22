الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يتحفظ على التعاقد مع مهاجم تحت السن.. ويستفسر عن مباراة السوبر الإفريقي

كولر
كولر

تمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بضم مهاجم سوبر ز للفريق في الموسم المقبل نظرًا لحاجة الفريق لوجوده بعد قرار رحيل محمد شريف إلي الخليج السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار المصدر إلى أن مارسيل كولر تحفظ علي بعض الأسماء التي عرضتها إدارة النادي لعدم قناعته بها خاصة أنه متمسك بالتعاقد مع مع البرازيلى جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبوك الكوري.

وأضاف المصدر أن كولر تحفظ أيضًا على فكرة التعاقد مع مهاجم تحت السن لحل أزمة أحمد قندوسي الذي يرفض الرحيل عن الأهلي حتى الآن رغم محاولات اقناعه بالرحيل على سبيل الإعارة إلي سيراميكا كليوباترا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويسابق مسئولو الأهلي الزمن من أجل توفير احتياجات المدير الفني قبل بداية الموسم الجديد والذي سينطلق يوم 28 أغسطس الجاري ويمتد إلي 6 سبتمبر المقبل في النمسا.

من ناحية أخرى استفسر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من الجهاز الإداري بقيادة خالد بيبو عن التطورات الخاصة بمباراة السوبر الأفريقي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها إقامتها بالمملكة العربية السعودية منتصف سبتمبر المقبل.

وأخطر مدير الكرة بالنادي الأهلي أن كولر  أكد أن النادي لم يتلق أيه مراسلات رسمية  تتعلق بموعد مباراة السوبر الإفريقي وأنه من الصعوبة إقامة المباراة منتصف الشهر المقبل.

ويرغب المدير الفني في وضع الترتيبات الخاصة ببداية الموسم الجديد ومعرفة الارتباطات الرسمية للفريق خاصة أنه يجهز خطته وإجراء بعض التعديلات في التشكيل بعض الصفقات الجديدة التي أبرامها الفريق وضم الثنائي أمام عاشور والمغربي رضا سليم واقتراب الصفقة الثالثة.

 وكان خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي قد عاد إلي القاهرة قادماً من النمسا في رحلة تستغرق 48 ساعة للاطمئنان على كافة  الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد فريق الكرة للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل لإقامة معسكر الإعداد في النمسا.

رافق خالد بيبو خلال الرحلة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة.

اتحاد العاصمة الجزائري أحمد قندوسي البرازيلي جوستافو سوزا الخليج السعودي السويسري مارسيل كولر الميركاتو الصيفي

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