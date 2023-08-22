الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي 2023 وأبرز هدافي البطولة

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

نتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي وانتهت أمس بلقاء فريق كريستال بالاس وآرسنال حيث تشهد مباريات "البريميرليج" متابعة الملايين من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم ويحرص الكثير من الأشخاص على معرفة كافة التفاصيل حول  "البريميرليج" ونتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي 2023

نوتينغهام فورست 21شيفيلد يونايتد 
لوتون تاون  

مــــــــؤجلــة

بيرنلي  
ليفربول 31بورنموث
وولفرهامبتون14برايتون 
 فولهام 03برينتفورد 
توتنهام 20مانشستر يونايتد 
مانشستر سيتي10 نيوكاسل يونايتد 
أستون فيلا 40إيفرتون
وست هام 31تشيلسي 
كريستال بالاس10أرسنال 

هدافي الدوري الإنجليزي 2023 

وتصدر كل من بريان مبيومو لاعب فريق برينتفورد وسولي مارتش لاعب فريق برايتون جدول أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال الجولتين الماضيتين في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 برصيد 3 أهداف لكل منهم بينما جاء ارلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي بعدهم برصيد هدفين وسجلهما في مباراة الأسبوع الأول أمام فريق بيرنلي بينما لم يسجل أي أهداف مباراة في الجولة الثانية أما اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول لم يسجل خلال الجولتين الماضيتين سوى هدف وحيد في مرمى بورنموث والتي أقيمت يوم السبت الماضي.

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جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2023 بعد الجولة الثانية

مركز

فريق

لعب

الفارق

نقاط

1

برايتون

2

+6

6

2

مانشستر سيتي

2

+4

6

3

أرسنال

2

+2

6

4

برينتفورد

2

+3

4

5

ليفربول

2

+2

4

6

توتنهام

2

+2

4

7

وست هام

2

+2

4

8

نيوكاسل

2

+3

3

9

أستون فيلا

2

0

3

10

نوتنغهام فورست

2

0

3

11

كريستال بالاس

2

0

3

12

مانشستر يونايتد

2

-1

3

13

فولهام

2

-2

3

14

بورنموث

2

-2

1

15

تشيلسي

2

-2

1

16

شيفيلد

2

-2

0

17

لوتون تاون

1

-3

0

18

بيرنلي

1

-3

0

19

ولفرهامبتون

2

-4

0

20

إيفرتون

2

-5

0

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