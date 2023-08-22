نتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي 2023 وأبرز هدافي البطولة

نتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي وانتهت أمس بلقاء فريق كريستال بالاس وآرسنال حيث تشهد مباريات "البريميرليج" متابعة الملايين من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم ويحرص الكثير من الأشخاص على معرفة كافة التفاصيل حول "البريميرليج" ونتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي 2023

نوتينغهام فورست 2 1 شيفيلد يونايتد لوتون تاون مــــــــؤجلــة بيرنلي ليفربول 3 1 بورنموث وولفرهامبتون 1 4 برايتون فولهام 0 3 برينتفورد توتنهام 2 0 مانشستر يونايتد مانشستر سيتي 1 0 نيوكاسل يونايتد أستون فيلا 4 0 إيفرتون وست هام 3 1 تشيلسي كريستال بالاس 1 0 أرسنال

هدافي الدوري الإنجليزي 2023

وتصدر كل من بريان مبيومو لاعب فريق برينتفورد وسولي مارتش لاعب فريق برايتون جدول أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال الجولتين الماضيتين في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 برصيد 3 أهداف لكل منهم بينما جاء ارلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي بعدهم برصيد هدفين وسجلهما في مباراة الأسبوع الأول أمام فريق بيرنلي بينما لم يسجل أي أهداف مباراة في الجولة الثانية أما اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول لم يسجل خلال الجولتين الماضيتين سوى هدف وحيد في مرمى بورنموث والتي أقيمت يوم السبت الماضي.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2023 بعد الجولة الثانية