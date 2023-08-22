الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رغم النقص العددى.. أرسنال يهزم كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى

أرسنال
أرسنال

حقق فريق أرسنال انتصارًا صعبًا على حساب مضيفه كريستال بالاس بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيلهرست بارك، في ختام منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النرويجي مارتين أوديجارد في الدقيقة 54 من ركلة جزاء تحصل عليها زميله إيدي نيكيتاه بعد عركلته من جونستون حارس مرمى كريستال بالاس.

وتحصل تومياسو على بطاقة صفراء في الدقيقة 60، أعقبها بطاقة صفراء أخرى في الدقيقة 67، ليغادر بالبطاقة الحمراء، ويترك فريقه أرسنال منقوص العدد.

لاعبو كريستال بالاس كثفوا محاولاتهم للتعديل، لكنهم فشلوا في مسعاهم، لينتهي اللقاء بتحقيق أرسنال لثاني فوز له تواليًا في الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ 6 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

ارسنال كريستال بالاس الدورى الانجليزى مارتين أوديجارد تومياسو

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