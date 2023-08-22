جدول ترتيب الدورى الانجليزى بعد الجولة الثانية

انتهت أمس الأسبوع الثاني "للبريميرليج" ويبحث الكثير من الجمهور عن جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الثانية من جماهير الكرة العالمية على محركات "جوجل" سواء في مصر أو خارجها، وذلك لمتابعة أخبار الدوري الإنجليزي بشكل مستمر والتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثانية ومتابعة كل جديد في هذا الصدد.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الثانية

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق نقاط 1 برايتون 2 2 0 0 8 2 +6 6 2 مانشستر سيتي 2 2 0 0 4 0 +4 6 3 أرسنال 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 برينتفورد 2 1 1 0 5 2 +3 4 5 ليفربول 2 1 1 0 4 2 +2 4 6 توتنهام 2 1 1 0 4 2 +2 4 7 وست هام 2 1 1 0 4 2 +2 4 8 نيوكاسل 2 1 0 1 5 2 +3 3 9 أستون فيلا 2 1 0 1 5 5 0 3 10 نوتنغهام فورست 2 1 0 1 3 3 0 3 11 كريستال بالاس 2 1 0 1 1 1 0 3 12 مانشستر يونايتد 2 1 0 1 1 2 -1 3 13 فولهام 2 1 0 1 1 3 -2 3 14 بورنموث 2 0 1 1 2 4 -2 1 15 تشيلسي 2 0 1 1 2 4 -2 1 16 شيفيلد 2 0 0 2 1 3 -2 0 17 لوتون تاون 1 0 0 1 1 4 -3 0 18 بيرنلي 1 0 0 1 0 3 -3 0 19 ولفرهامبتون 2 0 0 2 1 5 -4 0 20 إيفرتون 2 0 0 2 0 5 -5 0

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الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثانية

وبعد جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز نجح ثلاث فرق في الحصول على العلامة الكاملة والفوز خلالهم والحصول على 6 نقاط وهم فريق برايتون مانشستر سيتي أرسنال بينما حصد 4 فرق 4 نقاط فقط وخمس فرق لم تحقق اي نقاط خلال هذه الجولتين.