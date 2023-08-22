ناقد رياضى: مفاوضات الاتحاد السعودى لضم محمد صلاح مستمرة (فيديو)

قال الناقد الرياضي أحمد اشرف، الصحفي بجريدة الدستور، إن المفاوضات بين صندوق الاستثمار السعودي وليفربول لضم اللاعب محمد صلاح لفريق اتحاد جدة لا تزال مستمرة.

لا يوجد حتى الآن رد نهائي يخص انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

وأضاف "أشرف" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الثلاثاء، أن هناك قبولا مبدئيا من جهة "صلاح"، ولكن لا يوجد حتى الآن رد نهائي يخص انتقاله إلى الدوري السعودي.

وأكد الناقد الرياضي والصحفي بجريدة الدستور، أن بداية الموسم الحالي لم يكن موقفاً بالنسبة للاعب المصري، وأنه يشعر حالياً ببعض الغضب خاصة بعد واقعة عدم قدرته لتحقيق الرقم القياسي كأكثر لاعب يحرز أهدافا في افتتاحية الدوري الإنجليزي، نتيجة خروجه قبل نهاية المباراة.