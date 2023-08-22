مع بداية الساعات الاولى الصباحية المبكرة حرص عشاق المباريات والمحبين معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22-8-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمشاهدة كافة المباريات في وقتها المحدد.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22-8-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض “الدستور” جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 بالبطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

ونسرد لكم جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 حيث سنتابع المباريات الاقصائية المؤهلة لمجموعات دوري أبطال آسيا لعام 2024، حيث أن يتواجه النصر أمام فريق شباب الأهلي دبي، بينما سيلتقي الوكرة بفريق نافباخور نامنجان الأوزبكي.

كما سوف نكون على ميعاد مع مباريات من ضمن الجولة الثانية في دوري يلو السعودي، وذلك بالإضافة لذهاب المباريات الفاصلة المؤهلة بدوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي يكون من ضمنها مباراة جلاسكو رينجرز ضد بس إس في آيندهوفن.

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

دوري أبطال آسيا في مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات

فريق الوكرة - نافباخور نامانجان في تمام الساعة 18:30 بين مصر والسعودية أحمد البلوشي Alkass 1 HD

تركتور سازي تبريز - الشارقة في تمام الساعة 19:00 مصر والسعودية

النصر - شباب الأهلي دبي في تمام الساعة 20:20 مصر والسعودية بلال علام SSC 1 HD

العربي - أولماليك في تمام الساعة 20:30 مصر والسعودية حسن العيدروس Alkass 1 HD

دوري يلو السعودي في الجولة 2

الصفا - الباطن في تمام الساعة 18:50 مصر والسعودية السعودية الرياضية

القيصومة - الجبلين في تمام الساعة 19:05 مصر والسعودية السعودية الرياضية

العين - البكيرية في تمام الساعة 20:40 مصر والسعودية السعودية الرياضية

دوري أبطال أوروبا في مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات

راكوف - كوبنهاجن في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية مضر اليوسف beIN Sports 2 HD Premium

جلاسكو رينجرز - بي إس في آيندهوفن في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports 1 HD Premium

رويال أنتويرب - آيك أثينا بتمام الساعة 22:00 مصر والسعودية.