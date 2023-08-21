لا يفوتك هذا المساء.. موجة حر جديدة تضرب العالم وقميص الأهلى الجديد

تناولت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

موجة حر جديدة تضرب العالم.. والكهرباء تعاود الانقطاع فى أمريكا وأوروبا

واصلت درجات الحرارة الارتفاع فى عدد من دول العالم، منذ مطلع الأسبوع الجارى، وسط تحذيرات من خطورتها على بعض الفئات مثل كبار السن، وتسببها فى انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائى لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

إلغاء التحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، بقبول الاستئناف المقدم من رجل الأعمال صفوان أحمد ثابت، لإلغاء قرار التحفظ على أمواله في البنوك، وقضت برفع الحجز الإداري على الأموال لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

شاهد.. الأهلى يكشف عن قميصه الجديد لموسم 2023/ 2024

كشف نادي الأهلي وإحدى الشركات العالمية للأدوات الرياضية عن موعد الإعلان عن قميص الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل، ونشر الأهلي والشركة الراعية جانبًا من فيديو قصير للترويج عن موعد الإعلان عن القميص الجديد لموسم 2023/ 2024 وظهر في الفيديو لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

"التعليم" تعلن رابط الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط الحصول على نتيجة التظلمات طلاب الثانوية العامة من نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022/ 2023 دور أول لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وزير السياحة والآثار يلتقي سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة

استقبل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، والذي حرص على لقاء السيد الوزير عقب توليه مهام منصبه سفيراً لبلاده بالقاهرة خلفاً للسفير هونج جين ووك، وذلك لبحث تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى مصر لاستكمال القراءة (اضغط هنا)