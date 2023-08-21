"التعليم" تعلن رابط الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط الحصول على نتيجة التظلمات طلاب الثانوية العامة من نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022/ 2023 دور أول.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إعلان نتائج التظلمات إلكترونيًا.

ويمكن الاستعلام على نتيجة التظلمات من هنا

وتعلن الوزارة بداية من غد، إعلان النتائج للطلاب المتقدمين بطلبات تظلمات، وأكدت أنه بالنسبة للطلاب المستحقين زيادة درجاتهم بعد إعلان نتيجة التظلمات، سيتم إصدار شهادة جديدة لهم بدرجاتهم الجديدة ومجموعهم الجديد، بالإضافة إلى مخاطبة مكتب تنسيق الجامعات بالتعديل الجديد في درجات الطالب.

وفي حالة حالة أحقيه الطالب في درجات بالتظلمات سيتم استرداد رسوم المادة التي حصل فيها على درجات وقيمتها 200 جنيه.