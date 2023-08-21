موجة حر جديدة تضرب العالم.. والكهرباء تعاود الانقطاع فى أمريكا وأوروبا

واصلت درجات الحرارة الارتفاع فى عدد من دول العالم، منذ مطلع الأسبوع الجارى، وسط تحذيرات من خطورتها على بعض الفئات مثل كبار السن، وتسببها فى انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائى.

وسجلت مناطق واسعة وسط الولايات المتحدة ارتفاعات قياسية فى درجات الحرارة، كما ارتفعت الحرارة بصورة كبيرة فى دول حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، ما أدى إلى إصدار تحذيرات فى جميع أنحاء القارة العجوز من هذه الموجات، وما تؤديه من عدم انتظام فى حركة النقل وانقطاعات فى التيار الكهربائى.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس»، الأمريكية، أنه تم تسجيل درجات حرارة عالية قياسية فى تكساس وولايات أخرى، مع توقعات أن تصل درجة الحرارة فى «دالاس فورت وورث» إلى ١١٠ درجات فهرنهايت «٤٣.٣ درجة مئوية».

وقالت سارة بارنز، خبيرة الأرصاد الجوية الأمريكية، إن هذا الرقم يتجاوز الرقم القياسى المسجل فى هذه المنطقة عام ٢٠١١، الذى وصل إلى ١٠٧ درجات فهرنهايت «٤١.٧ درجة مئوية»، مضيفة: «المنطقة لا تبرد بدرجة كافية فى الليل، وهذا سيسهم فى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة».

وحذرت سارة راس، مفوضة وكالة إدارة الطوارئ فى سانت لويس، من إمكانية أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على كبار السن، خاصة فى التجمعات العائلية، لأن هذه التجمعات تقلل فاعلية مبردات الهواء، مطالبة الجميع بالتوقف عن الزيارات العائلية خلال موجات الحر الشديدة.

وأفادت الوكالة الأمريكية بأن موجة الحر التى تشهدها الولايات المتحدة هذه الأيام ستكون الأخيرة خلال العام الجارى، الذى سجل أعلى درجات للحرارة خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين، بالتزامن مع تسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات والفيضانات والجفاف فى حدوث مشكلات على مستوى العالم.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذيرًا بشأن ارتفاع درجات الحرارة على أجزاء من تكساس ولويزيانا وأركنساس وأوكلاهوما وكنساس وميسورى وإلينوى وأيوا ونبراسكا، أمس الأول، إلى جانب أجزاء من ألاباما وميسيسيبى وتينيسى وكنتاكى وإنديانا وويسكونسن ومينيسوتا وساوث داكوتا.

ووصلت درجة الحرارة إلى مستوى قياسى فى كل من جاكسون وميسيسيبى، السبت الماضى، بعدما بلغت ١٠٤ فهرنهايت «٤٠ درجة مئوية»، ما دفع المتطوعين فى مهرجان ميسيسيبى للكتاب إلى توزيع الماء المثلج، والجمهور إلى استخدام مراوح يدوية أثناء الدردشة مع المؤلفين والتسوق لشراء الكتب.

وتوقع موقع «كريسيس ٢٤» استمرار درجات الحرارة المرتفعة فى المناطق الجنوبية والشرقية لقارة أوروبا حتى غدٍ الأربعاء ٢٣ أغسطس على أقل تقدير، وسط توقعات بأن تؤدى الموجة الحارة الجديدة لانقطاعات جديدة فى التيار الكهربائى، إلى جانب عدم انتظام حركة النقل.

وأوضح أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة فى معظم أنحاء جنوب وجنوب شرق أوروبا، حتى غدٍ على الأقل، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين ٣٣ و٣٧ درجة مئوية فى معظم أنحاء المنطقة، مع ارتفاع درجات الحرارة المحلية.

وأفاد بأن مختلف خدمات الأرصاد الجوية فى البلدان المعنية أصدر تحذيرات متعلقة بالحرارة فى جميع أنحاء المنطقة، منبهًا إلى أن الحرارة المرتفعة قد تمثل تهديدًا خطيرًا لكبار السن والأطفال، وأولئك الذين يعانون أمراض الجهاز التنفسى، فهم الأكثر عُرضة للإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحرارى، كما تؤدى موجات الحر الشديدة والظروف الجافة إلى تكوين مناخ مثالى لانتشار الحرائق.

وذكر موقع «PHYS»، الأوروبى، أن إسبانيا شهدت استمرارًا للموجات الحارة القوية، للمرة الرابعة على التوالى فى فصل الصيف الحالى، وسط ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ فى شمال شرق وجنوب البلاد.

وارتفعت درجات الحرارة فى معظم أنحاء إسبانيا، لتصل إلى أكثر من ٤٠ درجة مئوية فى المناطق الشمالية الشرقية من كاتالونيا وأراجون، و٤٤ درجة مئوية فى أجزاء من منطقة الأندلس الجنوبية، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية «AEMET».

وقال خبراء الأرصاد إن موجة الحرارة الأخيرة كانت بسبب أشعة الشمس الشديدة على كتلة هوائية دافئة ومستقرة، وأثرت على أحواض الأنهار الرئيسية فى جميع أنحاء البلاد. وفى مدريد، حيث كانت درجات الحرارة تقترب من ٣٨ درجة مئوية، قال الكثير من المواطنين: «الليالى الحارة كانت أصعب مما يمكن تحمله».

وأضاف الموقع: «من المتوقع استمرار الموجة الحارة حتى بعد غدٍ، مع بلوغ درجات الحرارة ذروتها خلال اليومين الماضيين، كما أنه منذ الثلاثاء الماضى، يخوض المئات من رجال الإطفاء معركة ضد حريق غابات واسع النطاق فى جزيرة تينيريفى بجزر الكنارى، ما أدى إلى إجلاء أكثر من ١٢ ألف شخص حتى الآن، مع مواجهة اليونان نفس المصير، ووسط تخوفات من انتشار حرائق الغابات لتصل إلى العاصمة اليونانية أثينا».

وحذر موقع «إنديا إكسبرس»، الهندى، من خطورة تكرار موجات الحرارة المرتفعة، فى ظل ما يمكن أن تتسبب فيه من أضرار جسيمة للأنظمة البيئية تحت الماء، خاصة مع توقع الباحثين المزيد من هذه الموجات فى المستقبل.