الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت سيد أحمد يكشف لـ"الشاهد" تاريخ تحالف الإخوان مع الاستعمار البريطانى

رفعت سيد
رفعت سيد

قال الكاتب والباحث الدكتور رفعت سيد أحمد، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، إن الكثير من الدراسات التأريخية أشارت إلى أنه كان يوجد حركة مصرية كبيرة نتجت عن ثورة ١٩١٩ لإسقاط الخلافة العثمانية عام ١٩٢٤ بكل مآسيها على الشعب المصري.

معاناة الشعب المصري من الخلافة العثمانية

وأكد الدكتور رفعت سيد أحمد، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية عانت كثيراً أثناء الخلافة العثمانية حيث كان التعداد السكاني أثناء هذه الخلافة في مصر يبلغ ٩ ملابين في بداية الفترة وفي النهاية وصل التعداد السكاني لمصر ٣ ملايين نتيحة التهجير بالقسوة، القتل، تفشي الأمراض، الفساد، ولهذا هذه الخلافة كانت شديدة القسوة على الشعب المصري، واستبدال هذا الحكم تحت وهم الخلافة الإسلامية كان يتطلب شكل شعبي يتقاطع مع دور بريطاني إنجليزي بقهر الحركة الوطنية فكان الإخوان هم الأداة التي سوف تعيد هذه الخلافة؛ لذا هذه الدعوة الإسلامية التي حملها تنظيم الإخوان كانت استجابة لمطالب إقليمية ودولية استعمارية.

تحالف الإخوان مع الاستعمار البريطاني

وأضاف في حديثه، أنه عندما بدأ التنظيم ممارسة أدواره السياسية وصدامه مع القوى الوطنية المختلفة كانت الجماعة متحالفة مع المستعمر.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .

رفعت سيد أحمد اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز

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