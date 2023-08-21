تقارير: ليفربول يستأنف على قرار طرد "ماك أليستر" في مباراة بورنموث

كشف موقع (ليفربول إيكو)، أن نادي ليفربول، قرر الاستئناف على قرار الحكم مباراته الماضية أمام بورنموث، بمنح البطاقة الحمراء للأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، في اللقاء الذي أقيم يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ماك أليستر، قد حصل على البطاقة الحمراء المباشرة، في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، من الحكم توماس برامال بعد تدخل مع رايان كريستي، لاعب بورنموث.

لم يرَ أي من حكم الفيديو المساعد بول تيرني ولا مساعده قسطنطين هاتزيداكيس أي لاستدعاء برامال لمراجعة القرار على شاشة الملعب، ليغادر النجم الأرجنتيني الملعب، في أول مباراة له على أرضه بعد أن انضم إلى صفوف “الريدز” قادمًا من برايتون مقابل 35 مليون جنيه استرليني في الصيف الحالي.

ويواجه ماك أليستر، عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات، من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول، قد تغلب على ضيفه بورنموث، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.