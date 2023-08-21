الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: ليفربول يستأنف على قرار طرد "ماك أليستر" في مباراة بورنموث

أليكسيس ماك أليستر
أليكسيس ماك أليستر

كشف موقع (ليفربول إيكو)، أن نادي ليفربول، قرر الاستئناف على قرار الحكم مباراته الماضية أمام بورنموث، بمنح البطاقة الحمراء للأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، في اللقاء الذي أقيم يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ماك أليستر، قد حصل على البطاقة الحمراء المباشرة، في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، من الحكم توماس برامال بعد تدخل مع رايان كريستي، لاعب بورنموث.

لم يرَ أي من حكم الفيديو المساعد بول تيرني ولا مساعده قسطنطين هاتزيداكيس أي لاستدعاء برامال لمراجعة القرار على شاشة الملعب، ليغادر النجم الأرجنتيني الملعب، في أول مباراة له على أرضه بعد أن انضم إلى صفوف “الريدز” قادمًا من برايتون مقابل 35 مليون جنيه استرليني في الصيف الحالي.

ويواجه ماك أليستر، عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات، من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول، قد تغلب على ضيفه بورنموث، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول بورنموث أليكسيس ماك أليستر الدوري الإنجليزي الممتاز برايتون

الأكثر قراءة

طلق نارى فى الصدر.. ننشر صور شاب قُتل على يد جاره فى حلمية الزيتون

لراغبى الحجز.. موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 5

مأساة في العقار 22.. جريمة آخر النهار في الوراق خلفت 6 ضحايا

جلسة صلح عرفية لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية سيلا بالفيوم (صور)

مصرع سائقة توك توك بعد اصطدامها بجرار قمامة على طريق الحجايزة بالدقهلية

أزمة الكيف.. الأرقام الرسمية تفجّر مفاجأة عن السجائر و30% زيادة فى الواردات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟