جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21-8-2023 والقنوات الناقلة

مع بدء أول الساعات الصباحية حرص عشاق الكرة المصرية والمحبين معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21-8-2023 والقنوات الناقلة، لمتابعة جميع المباريات في وقتها الصحيح، ومشاهدة الفريق المفضل لديهم.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21-8-2023

وتستعرض "الدستور" جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في مسابقات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، وذلك فضلًا عن القنوات الناقلة.

إثارة كرة القدم حاضرة اليوم الإثنين في العديد من كافة المباريات حول العالم، خاصة مع عودة جميع الدوريات الكبرى في أوروبا.

وتُختتم اليوم الإثنين الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي والإسباني، في حين تتواصل متعة الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

مواقيت مباريات اليوم الإثنين

مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس في الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × أرسنال (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports 1 HD Premium.

مباريات اليوم الاثنين 21 اغسطس في الدوري الإيطالي

تورينو × كالياري (19:30 مصر والسعودية) - AD Sports 1 HD.

بولونيا × ميلان (21:45 مصر والسعودية) - AD Sports 1 HD.

مباريات اليوم الإثنين 21 اغسطس في الدوري الإسباني

ألافيس × إشبيلية (20:00 مصر والسعودية) - beIN Sports 1 HD.

غرناطة × رايو فاليكانو (22:30 مصر والسعودية) - beIN Sports 1 HD.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القائمة الأولية للاعبين المحترفين، وستضم عدد 9 لاعبين، وذلك لمعسكر شهر سبتمبر، المقرر انطلاقه ويكون فى الفترة من 4 – 12، وتتخلله مباراتا إثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

واللاعبون هم:

محمد صلاح.

محمود حسن تريزيجيه.

عمر مرموش.

مصطفى محمد.

حمدي فتحي.

طارق حامد.

محمد شريف.

أحمد حمدي.

سام مرسي.

ويخوض منتخب مصر مباراة في يوم 8 سبتمبر 2023 في المعسكر المقبل أمام فريق إثيوبيا فى الجولة السادسة والأخيرة من جميع التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها في كوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس في يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.