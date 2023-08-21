الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21-8-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مع بدء أول الساعات الصباحية حرص عشاق الكرة المصرية والمحبين معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21-8-2023 والقنوات الناقلة، لمتابعة جميع المباريات في وقتها الصحيح، ومشاهدة الفريق المفضل لديهم.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21-8-2023 

وتستعرض "الدستور" جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في مسابقات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، وذلك فضلًا عن القنوات الناقلة.

إثارة كرة القدم حاضرة اليوم الإثنين في العديد من كافة المباريات حول العالم، خاصة مع عودة جميع الدوريات الكبرى في أوروبا.

وتُختتم اليوم الإثنين الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي والإسباني، في حين تتواصل متعة الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

مواقيت مباريات اليوم الإثنين 

مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس في الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × أرسنال (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports 1 HD Premium.

مباريات اليوم الاثنين 21 اغسطس في الدوري الإيطالي

تورينو × كالياري (19:30 مصر والسعودية) - AD Sports 1 HD.

بولونيا × ميلان (21:45 مصر والسعودية) - AD Sports 1 HD.

موعد مباراة ليفربول المقبلة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مباريات اليوم الإثنين 21 اغسطس في الدوري الإسباني

ألافيس × إشبيلية (20:00 مصر والسعودية) - beIN Sports 1 HD.

غرناطة × رايو فاليكانو (22:30 مصر والسعودية) - beIN Sports 1 HD.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القائمة الأولية للاعبين المحترفين، وستضم عدد 9 لاعبين، وذلك لمعسكر شهر سبتمبر، المقرر انطلاقه ويكون فى الفترة من 4 – 12، وتتخلله مباراتا إثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

واللاعبون هم:

  • محمد صلاح.
  • محمود حسن تريزيجيه.
  • عمر مرموش.
  • مصطفى محمد.
  • حمدي فتحي.
  • طارق حامد.
  • محمد شريف.
  • أحمد حمدي.
  • سام مرسي.

ويخوض منتخب مصر مباراة في يوم 8 سبتمبر 2023 في المعسكر المقبل أمام فريق إثيوبيا فى الجولة السادسة والأخيرة من جميع التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها في كوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس في يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة مباريات اليوم الاثنين 21-8- مباريات اليوم مباريات

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا فى ليبيا تعلق على توحيد المصرف المركزى: خطوة مهمة نحو المصالحة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2023 برقم الجلوس لامتحانات الملاحق

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 فى محلات الصاغة

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

كييف تتهم إسرائيل بمنع دخول الأوكرانيين ومعاملتهم بـ"قسوة" وتهدد بإجراءات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة