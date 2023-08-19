السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الانجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "أنفيلد".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي 

ستُذاع موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويسعى فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، في تحقيق فوزه الأول في الموسم الجديد 2023-2024، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويرغب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في مصالحة الجماهير بعد الوقوع في فخ التعادل مع تشيلسي بنتيجة 1-1.

ويأمل فريق ليفربول في استعادة بريقه ومكانته في المربع الذهبي، بعد الإخفاق في الموسم الماضي، وعدم التواجد في المربع الذهبي، وبالتالي عدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

وأنهى فريق ليفربول الموسم الماضي بالتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليكتفي بالتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي في النسخة الجديدة.

في المقابل، يريد فريق بورنموث في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل حجز مكانه ضمن العشرة الأوائل في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مبكر في الموسم الجاري.

ويخوض فريق بورنموث مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة إلى حدٍ ما، بعدما تعادل أيضًا مع وست هام يونايتد بنتيجة 1-1، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول بورنموث الدورى الانجليزى موعد مباراة ليفربول محمد صلاح يورجن كلوب

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