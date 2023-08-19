السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ليفربول المقبلة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

يبحث متابعو بطولة الدوري الإنجليزي عن موعد مباراة فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول المقبلة أمام نيوكاسل فى الدوري الإنجليزي

ويلتقي ليفربول مع فريق نيوكاسل في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل 27 أغسطس الجاري على ملعب سانت جيمس بارك في السادسة والنصف مساءً.

ويسعى ليفربول لمواصلة تحقيق الانتصارات من أجل الاستمرار على الحالة الإيجابية التي يعيشها الفريق عقب الفوز في مباراة بورنموث، وكذلك تحقيق أفضل بداية ممكنة للموسم من أجل ضمان أكبر عدد من النقاط للدخول في المنافسة على المربع الذهبي.

الشوط الأول.. صلاح يسجل فى تقدم ليفربول على بورنموث بهدفين

فيما يرغب فريق نيوكاسل في تحقيق الفوز والاستمرار على النتائج الإيجابية التي حققها في الموسم الماضي والتي قادته لإنهاء الموسم في المركز الرابع وتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول فوزه الأول في البطولة على حساب فريق بورنموث في مباراة الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما تعادل في مباراة الجولة الأولى مع فريق تشيلسي بهدف لكل منهما.

وسجل محمد صلاح هدف فريق ليفربول الثاني في مباراة اليوم بعدما تحصل ديوجو جوتا على ركلة جزاء بتعرضه للعرقلة داخل منطقة جزاء بورنموث.

وسدد صلاح ركلة الجزاء في منتصف المرمى وتصدى لها الحارس وارتدت الكرة أمام محمد صلاح وسددها مرة أخرى في الشباك.

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