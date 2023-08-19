الشوط الأول.. صلاح يسجل في تقدم ليفربول على بورنموث بهدفين

انتهى الشوط الأول بين ليفربول ونظيره بورنموث، بتقدم الأول بهدفين لهدف في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

الضيوف بورنموث تقدموا بهدف مبكر في الدقيقة الأولى، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

ومن خطأ عن طريق أرنولد استغل مهاجمي ساوثهامبتون بالدقيقة 3، الكرة ونجح أنطوني سيميوني بتسديدة قوية تسجيل الهدف الأول.

وفي الدقيقة 5 جاء أول رد من ليفربول، برأسية من فيرجيل فان دايك لكن كرته جاءت في العارضة.

ومنح لويس دياز التعادل لصالح الريدز بطريقة رائعة من مقصية داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 28، بعد تمريرة من جوتا داخل منطقة الجزاء.

وتمكن نجمنا المصري محمد صلاح من إحراز هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 36، بعدما تصدى لها حارس بورنموث نيتو وأكملها صلاح في مرمى بنجاح.