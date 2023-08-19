صلاح يسجل ويدخل التاريخ بفوز ليفربول الأول بالبريميرليج على بورنموث

تغلب ليفربول على نظيره بورنموث بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وحقق الريدز أول فوز له في المسابقة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما وقع بورنموث بالمركز الـ 14 بنقطة وحيدة.

نجمنا المصري محمد صلاح شارك أساسيًا منذ بداية اللقاء، وساهم في تسجيل هدف وخرج بديلًا بالدقيقة 86.

ووصل محمد صلاح للمساهمة التهديفية رقم 200 في مسيرته بالدوري الإنجليزي، مسجلًا 140 هدفًا وصانعًا 60؛ ووصل لهذا الرقم بعد 234 مباراة له في البريميرليج، خلف روبي فاولر صاحب الـ202 مساهمة تهديفية.

كما انفرد بالمركز الخامس في ترتيب هدافي ليفربول التاريخيين برصيد 187 هدفًا متجاوزًا ستيفن جيرارد.

الشوط الأول

الضيوف بورنموث تقدموا بهدف مبكر في الدقيقة الأولى، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

ومن خطأ عن طريق أرنولد استغل مهاجمي ساوثهامبتون بالدقيقة 3، الكرة ونجح أنطوني سيميوني بتسديدة قوية تسجيل الهدف الأول.

وفي الدقيقة 5 جاء أول رد من ليفربول، برأسية من فيرجيل فان دايك لكن كرته جاءت في العارضة.

ومنح لويس دياز التعادل لصالح الريدز بطريقة رائعة من مقصية داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 28، بعد تمريرة من جوتا داخل منطقة الجزاء.

وتمكن نجمنا المصري محمد صلاح من إحراز هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 36، بعدما تصدى لها حارس بورنموث نيتو وأكملها صلاح في مرمى بنجاح.

الشوط الثاني

سيطر ليفربول على مجريات الشوط على عكس الأول، وبدأ خطورته مبكرًا بالدقيقة 50 بكرة خاطئة من حارس بورنموث نيتو وخرج خارج مرمها لكن جوتا وضع الكرة بجوار المرمى.

وبالدقيقة 52 حاول صلاح تسجيل هدفه الثاني وسدد كرة في يد نيتو.

وأكمل ليفربول بالدقيقة 58 اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد ماك أليستر الذي تدخل بقوة على اللاعب ريان كريستي.

ومنح جوتا الهدف الثالث لليفربول بالدقيقة 62، بعدما أكمل على تسديدة سوبسولاي القوية التي ردت من يد نيتو.

وأضاع صلاح انفرادًا بالدقيقة 82 بعدما سدد على يمين حارس بورنموث.