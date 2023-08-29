التعاملات المسائية| قائمة أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-8-2023

استقرت أسعار الدواجن خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن، حيث أن الأسعار شهدت حالة من الاستقرار على مدار الأيام السابقة.

وتقدم "الدستور" إلى متابعيها أسعار الدواجن اليوم في مستهل التعاملات المسائية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في البورصة

أسعار لحم الفراخ البيضاء في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 56 جنيها، وتباع في المحلات التجارية بـ 62 جنيها للكيلو.

أسعار لحم الفراخ الساسو في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 104 جنيهات، وتباع في المحلات التجارية بـ 112 جنيها للكيلو.

أسعار لحم الفراخ البلدي في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 112 جنيها، وتباع في المحلات التجارية بـ 120 جنيها للكيلو.

أسعار لحم الفراخ أمهات في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 60 جنيها، وتباع في المحلات التجارية بـ 68 جنيها للكيلو.

قائمة أسعار البط والحمام اليوم 29 أغسطس

أسعار لحم السمان في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 60 جنيها للكيلو.

قدرت لحم نعام (مشفي) في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 400 جنيه للكيلو.

أسعار لحم فخد نعام في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 250 جنيها للكيلو.

أسعار رومى أبيض لحم بداره (14ك: 22 ك) في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 95 جنيها للكيلو.

أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك) في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 75 جنيها للكيلو.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء

أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 66 جنيها للكيلو.

لحم بط (بلدي) 95 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 57 جنيها للكيلو.

أسعار زغاليل الحمام (الجوز) في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن اليوم الأثنين لتسجل 125 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بط (مولار) في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 65 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط(فرنساوي) في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 50 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بط (مسكوفي) في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 100 جنيها للكيلو.

أسعار لحم نعام القائم في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 120 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بياض بني (بطاريات) في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن لتسجل 62 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) في مستهل التعاملات المسائية في بورصة الدواجن 55 جنيها للكيلو.