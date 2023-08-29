أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 29-8-2023

شهدت أسعارأعلاف الدواجن تراجعا طفيفا اليوم في الردة، حيث سجلت اليوم 8000 جنيها للطن، مقابل أسعارأمس 8200 جنيها للطن، وقد شهد أسعار باقي خامات الأعلاف من ذرة صفراء وفول صويا استقرار في الأسعار.

ونستعرض في السطور التالية أسعار خامات اعلاف الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار أعلاف الدواجن في البورصة

استقر سعر طن الذرة الصفراء برازيلي اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 12800 جنيها صب أرضه للطن.

استقر سعر طن الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 12800 جنيها صب أرضه للطن.

استقر سعر طن الذرة الصفراء أوكراني اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11500 جنيها صب أرضه للطن.

استقر سعر طن الذرة الصفراء صربي اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11500 جنيها صب أرضه للطن.

استقر سعر طن الذرة الصفراء أمريكي اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11500 جنيها صب أرضه للطن.

سعر طن الذرة الصفراء روماني اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11500 جنيها صب أرضه للطن.

استقر سعر طن الذرة الصفراء بلغاري اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11500 جنيها صب أرضه للطن.

أسعار فول الصويا اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

استقر سعر طن فول صويا 46 % (محلي) اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيه صب أرضه للطن.

استقر سعر طن فول صويا 44 % اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 26000 جنيه صب أرضه.

قدرت سعر طن فول صويا 46 % (مستورد ) اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيه صب أرضه.

استقر سعر طن ردة ( نخالة ) اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 8100 جنيه معبأ أرضه.

استقر سعر طن زيت صويا منزوع اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 42500 جنيه صب أرضه .

استقر سعر طن زيت صويا مكرراليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 43500 جنيه صب أرضه .

استقر سعر طن بذرة فوب الصويا اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيها صب ارضه

استقر سعر طن كسب عباد 36% اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة الدوالسلع اجن لتسجل 16000 جنيه صب أرضة.

سجلت سعر طن دي دي جي إس 27% اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة السلع السلع لتسجل 24000 جنيه معبأ أرضه.

استقر سعر طن جلوتين مستورد 60% اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 47500 جنيه معبأ أرضه.

استقر سعر طن قشر فول الصويا اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 7500 جنيه.