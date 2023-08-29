مع بداية الصباح الباكر حرص آلاف من المقاولين وأصحاب مواد البناء على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 من خلال أسعار مواد البناء عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت خلال اليوم حالة من الاستقرار في كافة الأسواق والشركات والمصانع المحلية، حيث أن سجل سعر طن حديد عز قيمة 36000 جنيه.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

وتنشر «الدستور» أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

استقر سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء 29 أغسطس عند مستوى 36000 جنيه.

وصل سعر طن حديد سرحان اليوم الثلاثاء 29 أغسطس إلى 31500 جنيه.

استقر سعر طن حديد بشاي اليوم الثلاثاء 29 أغسطس عند مستوى 34000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المعادي نحو 31500 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء 29 أغسطس نحو 31500 جنيه.

وصل سعر طن حديد المصريين اليوم الثلاثاء 29 أغسطس إلى 32500 جنيه.

استقر سعر طن حديد العشري عند 32500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الكومي اليوم الثلاثاء 29 أغسطس نحو 32000 جنيه.

وصل سعر طن حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 29 أغسطس إلى 33000 جنيه

سجل سعر طن حديد عطية نحو 32000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

وصل سعر أسمنت المسلح إلى 1750 جنيهًا.

بلغ سعر أسمنت النصر نحو 1700 جنيه للطن.

استقر سعر أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 29 أغسطس عند مستوى 1900 جنيه.

ثبت سعر أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء 29 أغسطس عند مستوى 1760 جنيهًا في الطن.

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سجل سعر أسمنت حلوان نحو 1850 جنيها في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح مابين 1140 إلى 1220 جنيهًا.

بينما تسجل أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1830 و1920 جنيهًا.

كما تبلغ أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء 29 أغسطس مابين 3450 جنيهًا إلى 3600 جنيه.