الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أزمة الغاز والكهرباء.. هل تأثرت مصانع الأسمنت والحديد ومواد البناء؟

المهندس أحمد الزيني
المهندس أحمد الزيني

قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن 70% من إنتاج قطاع البناء يذهب إلى المشروعات القومية للدولة.

وأضاف الزيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أنه لا يوجد عجز في مواد البناء، ولدينا فائض كبير، لافتاً إلى أنه لم يتوقف أي مصنع ولو لساعة واحدة حتى في فترة كورونا، مؤكدًا أن 90 % من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم وليس بالغاز.

من جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الكهرباء عليها ديون لوزارة البترول بعشرات المليارات. 

وأشار إلى أن الاستهلاك المنزلي من الكهرباء في مصر 45 % بينما في دول العالم 30%.

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