لا يفوتك هذا المساء| تجمع أعضاء الزمالك وهتافات ضد رئيس اللجنة المؤقتة.. وتقلبات طفيفة في أسعار الذهب

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"الأهلاوي بره".. تجمع أعضاء الزمالك وهتافات ضد رئيس اللجنة المؤقتة (فيديو)

تجمع منذ قليل، العشرات من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، بحديقة سيد مشعل داخل النادي، وقاموا بالهتاف ضد الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة المؤقتة الذي كلف بهذه المهمة مساء أمس الأحد من جانب مديرية الشباب والرياضة، وصاحب هذا التكليف اعتراضات كثيرة من جانب أعضاء وجماهير الأبيض بسبب انتماء البناني للغريم التقليدي على حد وصفهم، وقاموا بتحديد موعد مساء اليوم لتنظيم وقفة احتجاجية ضد وجوده. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4486918

26 سبتمبر.. الحكم على متهم بأحداث جامعة الأزهر

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، والمنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، حجز إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة بأحداث جامعة الأزهر، لجلسة 26 سبتمبر للحكم.

ووجه للمتهم العديد من التهم منها التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر واستعراض القوة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4486840

الغرف التجارية: قرارات الإعفاءات الضريبية ستسهم في حل المشكلات المزمنة

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي من إعفاءات ضريبية، وتسهيلات لتملك الأراضي الصناعية؛ يؤكد للجميع أن القيادة السياسية على علم تام بمشاكل الصناع والمستثمرين وأنه يعمل على إيجاد الحلول لها وإزالة المعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي في مصر. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4486732

تقلبات طفيفة في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تقلبات طفيفة خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، بفعل عدم استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم في المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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العميد خالد عكاشة: «جمعة الغضب» كانت إشارة عودة الإرهاب إلى مصر بعد القضاء عليه

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ما حدث فى مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو فى عام ٢٠١٣ كان حربًا حقيقية حققت أهداف الدولة فى القضاء على الإرهاب بجهود مصرية خالصة تحدث عنها العالم، مشيرًا إلى أن «جمعة الغضب» كانت إشارة لعودة الإرهاب إلى مصر، خصوصًا إلى شمال سيناء، بعد القضاء عليه قبل ذلك بعدة سنوات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4486925

خلاف على حراسة قطعة أرض وراء مقتل مُسن بدار السلام

شهدت منطقة دار السلام مصرع شخص عقب الدخول في مشاجرة مع 5 أفراد بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض بمنطقة دار السلام، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة مسن مقتول بطلق نارى. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4486869

لماذا تتعرض إفريقيا لضغوطات غربية متزايدة فى ظل التقارب الصينى الروسى؟

تتعرض إفريقيا لضغوط غربية كثيفة خلال هذه الفترة، من أجل "التخلص من الدعم الصيني في إفريقيا أو عزل روسيا، ولكن من الأفضل أن تتم خدمتها من خلال التجارة مع أكبر عدد ممكن من الشركاء، حيث تتنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ والقوة في إفريقيا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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