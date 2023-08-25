الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| "المصريين بالخارج" يرحبون بانضمام مصر لـ"بريكس".. وكولر يفاضل بين مهاجمين بلجيكى وإيفوارى

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

"المصريين بالخارج" يرحبون بانضمام مصر إلى "بريكس"

قال عادل حنفي رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" يرجع إلى السياسات الاقتصادية المصرية والاستراتيجية ذات الأمد المستقبلي النابعة من رؤية صائبة للقيادة السياسية التي تعمل على السير قدما في بناء اقتصاد قوي للجمهورية الجديدة.

 

وأوضح حنفي في تصريحات له، أن هذا الانضمام يمثل نجاحاً باهرا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية، ما يعزز من تحقيق أهداف مصر التنموية والاقتصادية وفتح أسواقا جديدة للمنتجات مع دول تحالف بريكس. لقراءة الموضوع كاملاً اشغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4484909

 

الباز: انضمام مصر إلى تجمع "بريكس" إنجاز وخطوة مهمة تستحق الاحتفاء

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن حلم كل مصري هو انتهاء الأزمة الاقتصادية فورًا، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس لا يقبل إلا بحل سحري، وهذا الأمر غير منطقي، لأن الأزمة الاقتصادية سنتجاوزها عندما تتكاتف جهودنا جميعا.

 

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن قبول عضوية مصر في تجمع "البريكس" إنجاز، وخطوة مهمة تستحق الاحتفاء، لأن هذا التكتل من عام 2006 يضم 5 دول، هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، موضحًا أن قبول عضوية 6 دول جديدة. لقراءة الموضوع كاملاً اشغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4484920

 

لا يفوتك هذا المساء| مد مهرجان العلمين إلى أول سبتمبر.. وفابريزيو رومانو يحسم الجدل حول مستقبل صلاح

تقارير دولية: انضمام مصر والعرب لـ"بريكس" يمنحه ثقلًا اقتصاديًا واستراتيجيًا

 

غدًا.. القضاء الإداري يستكمل نظر دعوي سحب السوبر من النادي الأهلي

تواصل محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، غدًا السبت، الدعوى المقامة من أحد المحامين وكيلا عن عضو بنادي الزمالك، والتي طالب فيها بسحب لقب السوبر من النادي الأهلي حيث وصف حصوله على لقب السوبر بالتحايل غير القانوني.

 

وذكر مقدم الدعوى بصفته وكيلا عن عضو نادي الزمالك أن الأهلي أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة اختصم فيها وزير الشباب وآخرين، وطالب بإبطال تعيين وتشكيل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم وبطلان قراراتها وذلك بعد إصدارها عقوبة كهربا، بالإيقاف 12 مباراة و تغريمه مليون جنيه. لقراءة الموضوع كاملاً اشغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4484812

 

حبس موظف استغل منصبه وجمع 20 مليون جنيه فى شبين القناطر

أمرت النيابة العامة بحبس موظف استغل منصبه في جمع 20 مليون جنيه بشبين القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بالتربح من أعمال وظيفته وقيامه بتكوين ثروة مالية من جراء ذلك لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون. لقراءة الموضوع كاملاً اشغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4484825

 

كولر يفاضل بين مهاجمين بلجيكى وإيفوارى حال فشل صفقة سوزا

يعكف مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق كرة القدم بنادى الأهلى، على دراسة سير عدد من المهاجمين المعروضين عليه، لحسم مصير المهاجم الجديد قبل السفر إلى النمسا لدخول معسكر الإعداد للموسم الجديد، بعد غد.

 

ويترقب «كولر» الموقف النهائى بشأن ضم البرازيلى جوستافو سوزا، الذى قد يوافق ناديه جينبوك الكورى الجنوبى على بيعه إلى الأهلى، بعدما رفعت إدارة «القلعة الحمراء» عرضها لشراء الفترة المتبقية فى عقده إلى ٧٠٠ ألف دولار. لقراءة الموضوع كاملاً اشغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4484863

لا يفوتك هذا المساء الدستور بريكس محمد الباز النادي الأهلي السوبر كولر

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