كولر يفاضل بين مهاجمين بلجيكى وإيفوارى حال فشل صفقة سوزا

يعكف مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق كرة القدم بنادى الأهلى، على دراسة سير عدد من المهاجمين المعروضين عليه، لحسم مصير المهاجم الجديد قبل السفر إلى النمسا لدخول معسكر الإعداد للموسم الجديد، بعد غد.

ويترقب «كولر» الموقف النهائى بشأن ضم البرازيلى جوستافو سوزا، الذى قد يوافق ناديه جينبوك الكورى الجنوبى على بيعه إلى الأهلى، بعدما رفعت إدارة «القلعة الحمراء» عرضها لشراء الفترة المتبقية فى عقده إلى ٧٠٠ ألف دولار.

أما فى حال فشل ضم «سوزا»، فإن «كولر» يفاضل بين السير الذاتية المعروضة عليه لعدد من اللاعبين، على رأسهم الإيفوارى كريس بيديا، مهاجم سيرفيت السويسرى، لرغبته فى استقطاب لاعب صاحب قدرات خاصة، مع بقاء «سوزا» كخيار مطلوب، حتى لو فى انتقالات يناير المقبلة.

وفيما يتعلق بمفاوضات الأهلى لضم البلجيكى من أصل كونغولى لاندرى دياماتا، مهاجم إسبانيول الإسبانى، قال مصدر إن الصفقة تعثرت بشكل نهائى، بعد أن تلقى اللاعب عدة عروض مغرية للاستمرار فى أوروبا.

لكن يرفض مسئولو الأهلى الاستسلام ويواصلون الضغط على اللاعب، تحسبًا لحدوث أى متغيرات يمكن معها حسم الصفقة، حال تعثر ضم «سوزا».

وتسلم مارسيل كولر مجموعة من الأجهزة الرياضية والطبية الجديدة، تختص بالقياسات البدنية للاعبين، وتتبع نشاط الجسم، إلى جانب معدات تدريب متطورة، لتتم الاستعانة بها فى التدريبات على ملعب «مختار التتش» فى الجزيرة، بعد فترة طويلة من الانتظار بعد استيرادها وصلت إلى ١٠ أشهر.