آمال كبيرة.. ماذا قال زعماء "بريكس" عن انضمام الدول الجديدة؟

رحب قادة مجموعة بريكس بقرار ضم مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، إلى التجمع بداية العام المقبل، على هامش القمة التي انعقدت على مدار 3 أيام في جنوب إفريقيا التي اختتمت فعالياتها مساء أمس الخميس.

وقال الرئيس الصيني تشي جين بينج، إن دول مجموعة بريكس برمتها تمتلك نفوذًا كبيرًا، وتتحمل مسئولية لإحلال السلام والاستقرار حول العالم.

وأضاف أن قادة الدول الـ5 أجروا مباحثات معمقة بشأن الوضع العالمي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

ولفت إلى أن القادة اتفقوا بشكل جماعي على دعوة مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا والأرجنتين وإيران، من أجل الانضمام إلى المجموعة.

وتوجه بالتهنئة إلى الدول الـ6 المنضمة حديثا إلى بريكس، مؤكدًا أن هذا التوسع حدث تاريخي، ويظهر تفاني دول بريكس للتعاون والتنسيق مع الدول النامية؛ من أجل تلبية متطلبات المجتمع الدولي والمصالح المشتركة.

من ناحيته، توجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بالتحية إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، على التنظيم الجيد لقمة دول بريكس، مؤكدًا أن القمة حققت نتائج إيجابية جدًا، على مدار 3 أيام.

وقال إن الدول الأعضاء اتخذت خلال قمتها الـ15 قرارًا مهمًا بتوسيع المجموعة، وأكد أن الهند لطالما دعمت وناصرت بشكل تام توسع المجموعة، وآمنت بأن إضافة أعضاء جدد إلى المجموعة؛ يؤدي إلى تقويتها ويعطي زخمًا جديدًا للجهود المشتركة.

وأضاف: “يسهم الأمر في تعزيز إيماننا وإيمان الكثير من الدول حول العالم بالعمل متعدد الأطراف، ولذلك وافقنا على ضم مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية إلى بريكس”.

تعاون بناء

ودعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى ضمان التعاون البناء والفعال مع الأعضاء الجدد فى تجمع بريكس، متعهدًا بالاستمرار فى توسيع نفوذ بريكس حول العالم.

ورحب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بانضمام مصر لتجمع بريكس. وقال دا سيلفا، إن المجموعة مستمرة في فتح أبوابها لضم أعضاء جدد، كاشفًا عن العمل على دراسة اعتماد عملة مشتركة للمجموعة.

كان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أعلن الخميس، دعوة 6 دول جديدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة.

وقال رامافوزا، في مستهل اليوم الأخير من اجتماع قمة بريكس: قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس.

وأضاف أن عضوية بريكس للأعضاء الجدد ستبدأ في 1 يناير 2024. وهناك توافق بشأن المرحلة الأولى لتوسيع بريكس. مستعدون للبحث عن حلول اقتصادية عادلة.