الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| مد مهرجان العلمين إلى أول سبتمبر.. وفابريزيو رومانو يحسم الجدل حول مستقبل صلاح

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى على الانضمام لتجمع البريكس

هنأ د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الرئيس السيسي والشعب المصري، لانضمام مصر لتجمع البريكس.

 

وأكد مدبولي، خلال كلمته على هامش قمة البريكس، لقناة "إكسترا نيوز" أن الانضمام لتجمع البريكس هذه الخطوة لم تكن لتحدث لولا الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي قامت بها القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، حتى تأخذ الدول الخمس قرار انضمام مصر للبريكس بالإجماع. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4484357

 

وزير الإسكان يتفقد موقف تنفيذ الوحدات السكنية بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"

انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب تفقده للحدائق المركزية "كابيتال بارك"، لتفقد موقف تنفيذ الوحدات السكنية بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، وكذا تنفيذ الميادين الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، للوقوف على سير العمل فى تشطيب.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4484319

 

لا يفوتك هذا المساء| حقيقة وجود كائنات فضائية على الأرض.. وسعر اليورو اليوم الثلاثاء

لا يفوتك هذا المساء|تنسيق كلية التمريض.. وأزمة لبنان

للإقبال الكبير.. مد مهرجان العلمين إلى 1 سبتمبر

قالت ميرفت المليجي إن مهرجان العلمين يشهد الليلة حفل شعبي من الدرجة الأولى ويضم الفنان محمود الليثي، مسلم، ومحمد عدوية.

 

وأضافت المليجي، خلال حلقة برنامج "العالم علمين"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الحفل بدأت الاستعدادت لدخول الجماهير كما أن الفنان أحمد عدوية يقدم بروفة بمشاركة الجمهور، مشيرة إلى أنه يوجد حفل موازي آخر للكوميديان علي قنديل وسمر طارق. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4484328

 

معًا نُكمل المسيرة.. قيادات «مستقبل وطن»: السيسى حقق طفرة تنموية ضخمة وشاملة للنهوض بمصر وشعبها.. وندعمه لولاية جديدة

أعلن نواب وقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن عن تأييدهم ودعمهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية رئاسية جديدة، انطلاقًا من النجاحات والإنجازات العظيمة التى حققها الرئيس السيسى خلال الولايتين الأولى والثانية، والإنجازات الجديدة المنتظرة خلال الولاية الثالثة.

 

وثمنوا بيان التأييد الذى أصدره الحزب، أمس الأول، مؤكدين أن موقفهم الداعم للرئيس يتطابق مع موقف ملايين المواطنين ممن يؤيدون ترشح الرئيس لولاية رئاسية جديدة، لاستكمال. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4484250

 

أول تعليق لـ بوتين على مقتل قائد «فاجنر» إثر تحطم طائرته

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعازي لعائلات ضحايا حادث الطائرة المنكوبة، التي راح ضحيتها 10 أشخاص على متنها مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية يفجيني بريجوجين، متحدثًا عنه بشكل خاص.

 

وقال “بوتين” في تصريح تليفزيوني خلال لقاء مع القائم بأعمال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية دينيس بوشيلين، إنه يعرف بريجوجين منذ بداية التسعينيات، قائلًا: "كان رجلًا موهوبًا لكنه ارتكب أخطاء". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4484312

 

ضربها لما استغاثت..عامل ديلفرى يتحرش بفتاة داخل مدخل عقار بنى سويف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً استغاثة سيدة لتضررها من عامل توصيل طلبات لقيامه بالتحرش بنجلتها لفظياً بمدخل العقار سكنهما حال نزولها من العقار، وحال قيام نجلتها بالإستغاثة بحارس العقار قام بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته بكدمة بالوجه ولاذ بالفرار. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4484290

 

"لا تفاوض".. فابريزيو رومانو يحسم الجدل حول مستقبل صلاح

مازال مستقبل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول وقائد المنتخب الوطني يسيطر على أنباء سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة السعودي دخل في مفاوضات مع نظيره ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح، ووصلت بعض التقارير للحديث عن موافقة صلاح على الصفقة، طالع من هنا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4484317

لا يفوتك هذا المساء السيسي الرئيس السيسي البريكس الاسكان مهرجان العلمين بوتين

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