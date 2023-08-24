ضربها لما استغاثت..عامل ديلفري يتحرش بفتاة داخل مدخل عقار بنى سويف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً استغاثة سيدة لتضررها من عامل توصيل طلبات لقيامه بالتحرش بنجلتها لفظياً بمدخل العقار سكنهما حال نزولها من العقار، وحال قيام نجلتها بالإستغاثة بحارس العقار قام بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته بكدمة بالوجه ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى الشاكية، وباستدعائها وسؤالها قررت بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت بأنها لم تقم بتحرير ثمة محاضر بتلك الواقعة، واكتفت بنشر الاستغاثة فقط.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه (مقيم بمحافظة بنى سويف)، وبحوزته دراجة نارية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.