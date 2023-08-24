الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عامل تحرش بفتاة وضرب حارس عقار فى بنى سويف

ضبط عامل
ضبط عامل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمناً استغاثة سيدة لتضررها من عامل توصيل طلبات لمضايقته ابنتها لفظياً بمدخل العقار سكنهما حال نزولها من العقار، وحال قيام نجلتها بالاستغاثة بحارس العقار، تعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته بكدمة بالوجه ولاذ بالفرار.

 تفاصيل التحريات

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى الشاكية، وباستدعائها وسؤالها قررت بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت بأنها لم تقم بتحرير أية محاضر بتلك الواقعة، واكتفت بنشر الاستغاثة فقط.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (مقيم بمحافظة بنى سويف)، وبحوزته دراجة نارية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


المشدد 5 سنوات لمتهم حاول التحرش بفتاة فى الإسكندرية

في سياق متصل عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية مواطنا تعدى على فتاة محاولاً التحرش بها بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها بدائرة القسم .

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، أنه حال تواجد المجني عليها ربة منزل بمسكنها، فوجئت بحضور المتهم، زوج والدتها، وحاول التعدى عليها، وبعد فترة كرر فعلته، فقاومته وأبلغت والدتها وذويها والجيران وتم طرده من المسكن.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق واستمعت النيابة الي اقوال المجني عليها وشهادة الشهود، وتبين أن المتهم تعدي من قبل بالضرب على المجني عليها وذلك من أجل ارتكاب الواقعة، وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

وزارة الداخلية فيس بوك محافظة بني سويف استغاثة سيدة عامل توصيل طلبات توصيل طلبات

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