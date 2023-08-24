معًا نُكمل المسيرة.. قيادات «مستقبل وطن»: السيسى حقق طفرة تنموية ضخمة وشاملة للنهوض بمصر وشعبها.. وندعمه لولاية جديدة

أعلن نواب وقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن عن تأييدهم ودعمهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية رئاسية جديدة، انطلاقًا من النجاحات والإنجازات العظيمة التى حققها الرئيس السيسى خلال الولايتين الأولى والثانية، والإنجازات الجديدة المنتظرة خلال الولاية الثالثة.

وثمنوا بيان التأييد الذى أصدره الحزب، أمس الأول، مؤكدين أن موقفهم الداعم للرئيس يتطابق مع موقف ملايين المواطنين ممن يؤيدون ترشح الرئيس لولاية رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات والعبور نحو الجمهورية الجديدة. وقال عدد من قيادات ونواب الحزب، لـ«الدستور»، إن الرئيس السيسى أعاد بناء مصر فى الجمهورية الجديدة من خلال المشروعات القومية الضخمة، التى تكلفت مليارات الجنيهات، وبالتوازى أبدى عناية خاصة ببناء الإنسان المصرى، سواء صحيًا عبر المبادرات الصحية، أو فكريًا من خلال الاهتمام بالوعى بأهمية الهوية الوطنية.

عصام هلال: عبر بالشعب إلى بر الأمان وعزز مسار التنمية وحقق طموحات المواطنين

قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن ما تحقق على مدار الـ١٠ سنوات الماضية لم يحدث فى تاريخ مصر من قبل، فضلًا عن حجم الإنجازات التى طالت جميع قطاعات الدولة، بتوجيه وقيادة الرئيس، كما ثمّن البيان الصادر عن الحزب بدعم ترشحه لولاية جديدة.

وأضاف أن مصر حققت مؤشرات نمو إيجابية على مستوى الاقتصاد والسياسة، سواء الداخلية أو الخارجية، وحققت طفرة تنموية غير مسبوقة فى جميع المجالات، وباتت على مشارف الجمهورية الجديدة، بفضل جهود القيادة السياسية التى أخلصت لهذا الوطن ووضعته بعين الاعتبار، وباتت مصر تلعب دورًا قياديًا بين دول العالم، بفضل رؤيتها المتوازنة ودعمها خطط السلام.

وأكد «هلال» أن الرئيس السيسى عبر بمصر لبر الأمان، وعزز مسار التنمية الشاملة وقضى على بؤر الفساد والإرهاب التى تفشت داخل مفاصل الدولة لسنوات عديدة، إلى أن تحققت تلك الإنجازات التى أصبح من الصعب حصرها.

وأشار إلى أن الرئيس استطاع تحقيق تطلعات الشعب المصرى نحو مستقبل أفضل ومشرق، تتوافر فيه جميع مقومات الحياة الكريمة لكل مواطن، فى ظل تحديات متنامية محلية وعالمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس نجح فى إرساء دعائم برنامج إصلاحى شامل لتثبیت أركان الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنیة وإحداث نهضة تنمویة كبرى.

وأكد أن ما قطعته الدولة فى طريقها للجمهورية الجديدة يحتاج لاستكمال خطى السير الجاد بسياسات وإدارة حكيمة قادرة على إدارة الأمور وفقًا لمقتضيات العصر والموارد التى تمتلكها.

أحمد عبدالجواد: أنقذ مؤسسات الدولة وقضى على الإرهاب والعشوائيات.. كنا فين وبقينا فين؟

النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، وعضو مجلس الشيوخ: قال: «نحاول فى حزب مستقبل وطن أن ننقل بحكم وجودنا فى مختلف القرى ومحافظات الجمهورية نبض الشارع ورأى المواطنين».

وأضاف أنه فى ظل التحديات التى تشهدها مصر، إقليميًا أو دوليًا، والضغوط الاقتصادية العالمية، يأتى الرهان على المواطن المصرى ووطنيته ووعيه، وتأكيده استمرار دعم المسيرة التى بدأت منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الدولة المصرية وحتى وقتنا الحاضر.

وأوضح «عبدالجواد» أن الحزب يؤكد بناءً على ما جرى التوافق عليه داخل الحزب، وما لمسه من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، دعمه وتأييده ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية أخرى.

وتابع: «كنا فين وبقينا فين؟، هناك إنجازات غير عادية شهدتها الدولة منذ ثورة ٣٠ يونيو، حيث نجحت فى التخلص من تبعات سقوط حكم الجماعة الإرهابية المتطرفة، وما أسهمت فيه من تفكك وانهيار فى مؤسسات الدولة، ناهيك عن العشوائيات وعدم وجود بنية تحتية مع وضع دولى متراجع لم تشهده الدولة المصرية خلال العصور السابقة».

وأكد أنه منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو حصل حجم إنجاز لا يستطيع أحد أن ينكره إلا إذا كان جاحدًا، هذا الإنجاز تمناه المصريون على مدار سنوات سابقة، شمل القضاء على الإرهاب والعشوائيات وتحديد مسار تنمية شاملة فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية.

وأضاف: «فى الفترة الأخيرة اعتمدنا برنامجًا إصلاحيًا شاملًا فى ظل قيادة الرئيس السيسى، هدفه تثبيت أركان الدولة المصرية وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية».

وتابع: «هناك معنى نستلهمه من الرئيس السيسى وكان دائمًا يقوله، وإحنا مصرين عليه داخل الحزب، وهو إنه مفيش نجاح سهل ودون مقابل، طريق النجاح دائمًا يحتاج لجهد وتضحية وتكاتف وإيمان بقضية الوطن».

واختتم أمين التنظيم بالحزب: «نؤكد دعمنا وثقتنا الكاملة فى حجم الإنجاز الموجود، الذى سيكتمل باستمرار الرئيس السيسى فى الحكم خلال الفترة المقبلة».

أشرف رشاد:الترشح ضرورة مرحلية لاستكمال مسيرة العطاء تحت قيادته

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية، إن ترشح الرئيس السيسى لانتخابات الرئاسة ضرورة مرحلية؛ لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية التى ترسخت قواعدها فى أرجاء الوطن كافة. وأضاف أن مصر أصبحت تحت قيادة الرئيس السيسى «زعيم الأمة العربية وبنّاء مصر الأعظم» دولة ذات سيادة، وقرار، وإرادة، وصاحبة مشروع وطنى تنطلق من خلاله لصنع حضارة رائدة وجمهورية جديدة بمثابة امتداد لحضارتنا القديمة. وأشار الأمين العام إلى أنه لا ينكر حجم ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة غير حاقد أو جاحد؛ فلقد أصبحت مصر دولة محورية تحمل مفاتيح السلام الإقليمى والدولى، وتملك حلولًا جذرية للملفات والقضايا الدولية العالقة. وتابع: «على المستوى الاقتصادى أصبحت دولتنا ذات سيادة وصنعت توازنًا استراتيجيًا فى علاقتنا مع كل المعسكرات، ووطدت علاقاتها مع العديد من الحلفاء، واتجهت لأول مرة نحو معسكرات جديدة لتخلق معها علاقات صداقة وتعاون». واستطرد: «على المستوى الاقتصادى أصبح لدينا مشروع متنامٍ على جميع الأطراف خلق لنا اقتصادًا قويًا مرنًا قادرًا على مجابهة التحديات والأزمات وتسريع وتيرة النمو الاقتصادى». واختتم بالتأكيد أن قرار الترشح مطلب شعبى يدعمه وينادى به جموع المصريين، لأن الرئيس السيسى بطل وزعيم وقائد المرحلة.

هند رشاد:ننتظر منه مزيدًا من النجاحات فى كل القطاعات

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حقق الكثير من الإنجازات لمصر فى كل المجالات رغم التحديات والصعوبات التى واجهت الدولة خلال الفترة الماضية، وينتظر منه المزيد من الإنجازات.

وأبدت النائبة تأييدها المطلق لما تضمنه بيان حزب مستقبل وطن وإعلان دعمه الرئيس السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتحقيق تطلعات الشعب المصرى ومواصلة مسيرة العطاء. وأضافت رشاد: «جميعنا نؤيد ترشيح الرئيس لفترة رئاسية جديدة، من أجل الحفاظ على الإنجازات التى تحققت فى مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة فى جميع قطاعات الدولة». وأشارت إلى أن مصر نجحت، تحت قيادة الرئيس وبتكاتف اﻟﺷﻌب ورﺟﺎل القوات المسلحة واﻟﺷرطة، فى القضاء ﻋﻠﻰ الإرهاب وتحقيق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار والتنمية فى كل ربوع الوطن.

عمرو هندى: الترشح يُحقق تطلعات المصريين

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى لتحقيق تطلعات الشعب المصرى، لذا فإن خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة أمر مهم جدًا.

وأضاف «هندى» أن الفترة الأخيرة شهدت مسيرة كبيرة من العطاء والبناء والتنمية فى مختلف محافظات الجمهورية، ومن ثم فإن ترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمال لتلك المسيرة التى بدأها خلال السنوات الأخيرة، معلنًا دعمه وتأييده تلك الخطوة.

أحمد بدوى: قوى الشر تسعى للتقليل من قيمة ما تحقق على أرض الواقع

قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن ما تحقق على أرض مصر خلال عشر سنوات مضت من إنجازات غير مسبوقة فى ظل ظروف وتحديات عالمية أمر يدعو للفخر والإعزاز.

وأضاف أن ما تحقق فى جميع القطاعات بقيادة الرئيس يتطلب استكمال مسيرة البناء والتنمية بخطى ثابتة لمواصلة العطاء الذى بدأه الرئيس منذ توليه المسئولية.

وأوضح «بدوى» أن قوى الشر حاولت عبر حملات ممنهجة تشويه الإنجازات والمشروعات القومية التى تحققت على أرض الواقع عبر الشائعات، ومحاولة اختزال هذه الإنجازات الكبيرة عن طريق الزعم بأنها تمثلت فى الطرق والكبارى فقط، بينما لدينا على أرض الواقع مئات، بل آلاف المشروعات التى تمس حياة المواطنين وتخفف عنهم.

وأشار إلى أنه جرى استكمال ٩٠٪ من تطوير مشروعات المياه والصرف الصحى فى سائر قرى الجمهورية، فضلًا عن تدشين مشروع «حياة كريمة» ذلك المشروع الأهم والأعظم فى التاريخ الحديث، والذى يستهدف تحسين معيشة نحو ٧٠ مليون مواطن، وكلها مشروعات تصب فى صالح المواطنين عكس ما يروجه أهل الشر.

وأكد النائب أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نغفل التحديات الكبيرة التى تتعرض لها الدولة المصرية فى تاريخها المعاصر، وبرغم ذلك نجحت تحت قيادة الرئيس السيسى وبفضل تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة مكانة مصر على المستويين الإقليمى والدولى.

واستطرد: «رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، فإنه لا تزال مصر تقف على قدميها بقوة وتتحدى الصعاب من خلال برنامج إصلاحى شامل ونهضة تنموية غير مسبوقة عبر إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، التى تضمنت عدة محاور أساسية فى مقدمتها الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية والطاقة، فضلًا عن رفع كفاءة المؤسسات الحكومية».

وأوضح أنه يُحسب لهذه المرحلة إطلاق برامج الحماية الاجتماعية الأهم فى تاريخ مصر، التى يستفيد منها أكثر من ٦ ملايين مواطن. واختتم: «من أجل ذلك كله وحفاظًا على ما تحقق، وأملًا فى غد أفضل، نحن ندعم ترشح الرئيس لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات ملايين المصريين ومواصلة مسيرة العطاء التى بدأها منذ تولى قيادة مصر».

عمرو القطامى:قاد الدولة نحو التنمية المستدامة

أيد النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، بيان حزب مستقبل وطن، مؤكدًا أن الرئيس السيسى قاد الدولة نحو التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة. وأشار «القطامى» إلى أن الرئيس السيسى تولى الدولة فى ظروف صعبة ونجح فى الخروج بها إلى بر الأمان.

شحاتة أبوزيد: أطلق مسيرة الإصلاح ومعه نستكمل الإنجازات

أعلن النائب شحاتة أبوزيد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عن تأييده ودعمه ترشح الرئيس للانتخابات المقبلة فى ظل ما شهدته الدولة من إنجازات خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة منذ توليه منصبه، مؤكدًا أن تلك الطفرة لم تتحقق من قبل فى أى عهد سابق. وقال «أبوزيد» إنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية التى شهدها العالم إلا أن مصر استطاعت، بفضل توجيهات القيادة السياسية، أن تتصدى لها وتتعامل معها بما يخفف من وطأتها على المواطن المصرى البسيط. وأكد أن إنجازات الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسى شملت العديد من القطاعات، أبرزها التعليم والصحة والبناء والتشييد، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن يضع ثقته فى الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة الإنجازات والتغلب على التحديات التى تواجه الدولة المصرية.

محمود حسين:ساعد الشباب فى صناعة حاضر ومستقبل بلدهم

أوضح الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسى نجح خلال فترة حكمه فى تحقيق العديد من الإنجازات التى لم تشهدها الدولة من قبل.

وأضاف أن الرئيس نجح فى مواجهة العديد من التحديات أهمها إعادة الأمن والاستقرار للدولة، وأن ما تشهده مصر من مشروعات قومية خاصة فى مجال الإسكان يدعو إلى الفخر.

وأكد «حسين» أن افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة أسهم فى القضاء على العشوائيات، ويعد إنجازًا ضخمًا يضاف لرصيد إنجازات الرئيس السيسى والدولة المصرية.

وأشاد بالمبادرات الإنسانية والصحية والاقتصادية التى تنفذها مصر للتصدى لمختلف المشكلات والارتقاء بحياة مواطنيها، منها ١٠٠ مليون صحة والقضاء على فيروس سى، ذلك المرض الذى كان يحصد أرواح المواطنين.

ولفت رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فريدة من نوعها على مستوى مصر والعالم، خاصة أنها قادرة على إحداث نقلة حقيقية ملموسة فى مستوى المعيشة وجودة الخدمات لأكثر من ٥٠٪ من سكان الجمهورية، بنحو ٦٠ مليون مواطن مصرى.

وأشار إلى أن الرئيس منذ توليه مقاليد حكم البلاد أسهم بشكل كبير فى تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة للشباب، لمساعدتهم فى صناعة حاضر ومستقبل بلادهم، كما شهدت الرياضة المصرية تحقيق انتصارات غير مسبوقة على مستوى الألعاب الجماعية والفردية. وشدد على أن تأييده ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة نابع من حرصه على منحه الفرصة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للعبور نحو الجمهورية الجديدة وتوفير «حياة كريمة» للمصريين، مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصرى بمختلف طوائفه، وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠.

مايسة عطوة: المرأة تعيش عصرها الذهبى

أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن دعمها ورغبتها فى إعادة انتخاب الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحة أن المرأة المصرية عاشت عصرها الذهبى فى عهده، ومن أجل استكمال مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضحت «عطوة» أن إنجازات الرئيس يشهد بها القاصى والدانى، وكانت واضحة ومستمرة بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى يمر بها العالم بأسره.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى نجح فى بناء الدولة من جديد وأعاد لها مكانتها السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية، من خلال تعزیز مسار التنمیة الشاملة فى جمیع المجالات سیاسیًا واقتصادیًا واجتماعیًا ودولیًا، وهو قادر على استكمال ما بدأه فى مسيرة التنمية رغم التحديات.

وأكملت عضو مجلس النوب أن المرأة فى عهد الرئيس السيسى نالت الكثير من الحقوق السياسية على وجه الخصوص، فأصبحت وزيرة وعضو برلمان وشغلت منصب قاضية، وأصبحت محافظًا ومثلت مصر فى المحافل الدولية.

وأضافت «عطوة» أن إنجازات الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسى شملت كل القطاعات سواء التعليم أو الصحة، بالإضافة لقطاع التشييد والبناء وغيره، مؤكدة أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية التى شهدها العالم إلا أن مصر استطاعت بفضل توجيهات القيادة السياسية أن تتصدى للأزمة وتتعامل معها، ما يخفف من وطأتها على المواطن المصرى البسيط.

عادل اللمعى: العالم شهد على جدارته فى قهر الصعاب

شدد عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، على أن الحزب يدعم الرئيس فى استكمال مسيرة التنمية والبناء التى ﯾﻘودها نحو تدشين الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين، ﻣﻊ الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصرى بمختلف طوائفه، وذلك وسط حالة من التشاركية والاستماع لكل الآراء فى ظل إطلاق الرئيس السيسى مبادرة الحوار الوطنى، التى اجتمع على مائدتها مختلف التيارات السياسية والمجتمعية.

وأكد «اللمعى» أن مصر على مدار الـ١٠ سنوات الماضية شهدت طفرات غير مسبوقة وغير تقليدية فى الكثير من القطاعات والمجالات، وذلك بالرغم من أن هناك مشكلات اقتصادية مرت بها مثل جميع دول العالم بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن السنوات الماضية شهدت مسيرة كبيرة من العطاء والبناء والتنمية فى مختلف محافظات الجمهورية، ومن ثم يأتى ترشيح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية التى بدأها، كما أنه أعاد بناء مؤسسات الدولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أن الرئيس السيسى نجح فى الانتقال بمصر من الفوضى إلى التنمية الشاملة فى مختلف المجالات، وذلك بإنجازات شهد لها العالم أجمع بالجدارة والقدرة على قهر الصعاب، فى وقت اعتبر آخرون استحالة عودة الاستقرار من جديد للدولة، ما يجعله هو الأجدر للمرحلة المقبلة، خاصة فى ظل رؤيته الثاقبة والواعية فى التعامل مع التحديات وتجاوزها.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى حريص على وضع صحة المصريين وتحسين الرعاية الشاملة المقدمة لهم فى مقدمة الأولويات، بالتوازى مع العمل على تحسين معيشة المواطنين البسطاء من خلال مبادرة «حياة كريمة» التى استفادت منها محافظات الصعيد بالنسبة الأكبر، والتى ظلت لسنوات محرومة من الخدمات الأساسية.

وأضاف: «إن الرئيس السيسى أولى اهتمامًا لتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة، بما تمثله من قيمة مضافة ومهمة لقدرات الدولة المصرية، لتكون على مصاف الموانئ الجاذبة للخطوط الملاحية العالمية، وكان لتنمية قناة السويس والموانئ التابعة لها نصيب كبير، وذلك من خلال إعادة صياغة مفردات الواقع وتعظيم الاستفادة من موقع مصر المتميز والاستراتيجى لزيادة العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وإفريقيا، وذلك بإضفاء مميزات تنافسية تحول مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات، علاوة على تكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية، ما يزيد من قدرتها فى خدمة حركة التجارة والتصدير والاستيراد».

أحمد دياب: عمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين

أشار النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسى حريص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، والدليل على ذلك توجيهاته المستمرة بإيجاد حل نهائى للأزمة الاقتصادية، ومواجهة التداعيات التى فرضتها الأزمات العالمية على اقتصاد البلدان النامية، من بينها مصر.

وأضاف «دياب» أن الرئيس السيسى تحدث بوضوح وصراحة أمام الشعب المصرى حول الأزمة الاقتصادية، خلال كلمته أثناء تفقده الأكاديمية العسكرية، فجر السبت الماضى، مشيرًا إلى أن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى كبيرة وتحتاج إلى جهد مضاعف وإجراءات استثنائية. وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع أمر مُقدر لدى الدولة وتعمل جاهدة على تخفيف آثاره وتبعاته، من خلال الإجراءات التى تتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى. وشدد على أن الرئيس حريص كل الحرص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وإيجاد حلول للأزمات التى تواجه الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى ضرورة أن يغطى الإنتاج المحلى احتياجات المواطنين وتقليص فاتورة الاستيراد من الخارج.

علاء عابد: أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية

أعلن علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربى، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن تأييده بيان الحزب لدعم ترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد أن الرئيس السيسى استطاع إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم، من خلال تعزیز مسار التنمیة الشاملة فى جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا، وهو قادر على استكمال ما بدأه فى مسيرة التنمية رغم التحديات.