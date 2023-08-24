الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

للإقبال الكبير.. مد مهرجان العلمين إلى 1 سبتمبر

ميرفت المليجي
ميرفت المليجي

قالت ميرفت المليجي إن مهرجان العلمين يشهد الليلة حفلًا شعبيًا من الدرجة الأولى ويضم الفنان محمود الليثي، مسلم، ومحمد عدوية.

وأضافت المليجي، خلال حلقة برنامج "العالم علمين"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أنه بدأت الاستعدادات لدخول الجماهير، كما أن الفنان أحمد عدوية يقدم بروفة بمشاركة الجمهور، مشيرة إلى أنه يوجد حفل مواز آخر للكوميديان علي قنديل وسمر طارق.

وعن النشاط الرياضي، قالت إنه توجد بطولة للكرة الشاطئية يشارك فيها عدد كبير من الدول وبطولة التجديف، مؤكدة أن الشركة المنظمة للمهرجان استغلت كل شبر في أرض العلمين لتخرج كافة الأنماط السياحية والترفيهية.

غدًا حفل للرابر العالمي راس

وتابعت أنه يوجد حفل، غدا، للرابر العالمي راس، ومحبي موسيقى الراب وفريق شارموفرز وهى تقدم لونًا يخاطب الشباب وعبقرية المهرجان في التنوع والاختلاف بين محبي الطرب والفن الشعبي، والاستاند أب كوميدي.

أشارت إلى أن السبت كان ختام مهرجان العلمين، ولكن بسبب الضغط الكبير من الجمهور تم مد المهرجان إلى 1 سبتمبر، وسيكون هناك حفل لفريق كاريوكي يوم السبت.

مهرجان العلمين مد المهرجان 1 سبتمبر حفل للرابر العالمي راس محمود الليثي مسلم محمد عدوية

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