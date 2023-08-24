رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى على الانضمام لتجمع البريكس

هنأ د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الرئيس السيسي والشعب المصري، لانضمام مصر لتجمع البريكس.

وأكد مدبولي، خلال كلمته على هامش قمة البريكس، لقناة "إكسترا نيوز" أن الانضمام لتجمع البريكس هذه الخطوة لم تكن لتحدث لولا الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي قامت بها القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، حتى تأخذ الدول الخمس قرار انضمام مصر للبريكس بالإجماع.

أهم مزايا تجمع البريكس

وتابع أن أهم مزايا هذا التجمع أنه أنشأ بهدف تحقيق التوزان العالمي والخروج من القطبية الواحدة للقطبية المتعددة، مشيرًا إلى أن مصر منذ أن تولي الرئيس السيسي ملف المسئولية وهو حريص على دورها المتوازن وعلى علاقة أفضل ما تكون مع كل الأطراف وهو ترجمة حقيقية للتوجه المصري.