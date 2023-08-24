أول تعليق لـ بوتين على مقتل قائد «فاجنر» إثر تحطم طائرته

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعازي لعائلات ضحايا حادث الطائرة المنكوبة، التي راح ضحيتها 10 أشخاص على متنها مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية يفجيني بريجوجين، متحدثًا عنه بشكل خاص.

وقال “بوتين” في تصريح تليفزيوني خلال لقاء مع القائم بأعمال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية دينيس بوشيلين، إنه يعرف بريجوجين منذ بداية التسعينيات، قائلًا: "كان رجلًا موهوبًا لكنه ارتكب أخطاء".

وأضاف "بوتين" إن مساهمة مقاتلي فاجنر في الحرب ضد ما وصفها بـ"النازية الجديدة" لن تنسى.

وأوضح أنه من المهم الانتظار حتى انتهاء لجنة التحقيق في تحطم الطائرة من عملها، متعهدًا بالمضي قدمًا في استجلاء الحقائق "حتى النهاية".

التعرف على الجثة

وكشفت مصادر روسية أنه تم التعرف على جثة زعيم مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في مشرحة، وذلك بعد ساعات من تأكيد تحطم طائرة خاصة كان على متنها 10 أشخاص، بينهم قائد فاجنر ومؤسسها.

وأشارت المصادر إلى صعوبة التعرف البصري على جثث ضحايا حادث تحطم طائرة بريغوجين وذلك "لتشوهاتها الشديدة" الناجمة عن النيران والتفجير.

استنادًا إلى العلامات "غير المباشرة"، أكد خبراء بأن بريجوجين من بين الضحايا على أن يتم تحديد الأمر بدقة عبر فحص الحمض النووي.

كانت قناة "نوفوستي موسكفى" أكدت في حسابها على "تلجرام"، نقلًا عن مصادرها في هيئة الجنازات في مدينة تفير، شمالي العاصمة الروسية موسكو، حيث سقطت الطائرة، أن جثة بريغوجين موجودة بالفعل في مكتب تفير الإقليمي للفحص الطبي الشرعي.

وعلقت السلطات الفرنسية، على خبر وفاة قائد مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي سقطت بمنطقة تفير شمال موسكو.

وقالت السلطات الفرنسية، حسبما نقلت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الخميس، إن مقتل قائد مجموعة فاجنر الروسية يثير الكثير من الشكوك.