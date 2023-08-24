الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فرنسا: مقتل قائد مجموعة فاجنر الروسية يثير الكثير من الشكوك

قائد مجموعة فاجنر
قائد مجموعة فاجنر

علقت السلطات الفرنسية، على خبر وفاة قائد مجموعة «فاجنر» يفغيني بريغوجين ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي سقطت بمنطقة تفير شمال موسكو.

وقالت السلطات الفرنسية، حسبما نقلت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الخميس، إن مقتل قائد مجموعة فاجنر الروسية يثير الكثير من الشكوك.

وكانت نقلت الوكالة عن هيئة الطيران المدني الروسية قولها إن اسم قائد مجموعة «فاجنر» يفغيني بريغوجين ضمن قائمة ركاب الطائرة. 

وأعلنت السلطات الروسية عن أنّ الطائرة تحطّمت بمنطقة تفير خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورج، مؤكّدة مقتل كلّ من كان على متنها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى 13 يوليو الماضى، عن أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.

فاغنر القاهرة الإخبارية موسكو

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