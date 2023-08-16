لا يفوتك هذا المساء|تنسيق كلية التمريض.. وأزمة لبنان

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الهلال الأحمر توضح التعامل مع النزيف والجروج الناتجة عن حادث

قدمت جمعية الهلال الاحمر، بعد الارشادات والإسعافات الأولية للتعامل مع الجروح والنزيف.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الالكتروني، أن الجروح النوعية هي التي تحدث فيها انفصال جزء من جسم المصاب نتيجة الإصابة بالحوادث والآلات والمفرقعات أو عض الحيوانات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4477680

مؤشرات تنسيق كلية التمريض المرحلة الثانية 2023 وشروط القبول للطلاب والطالبات

مؤشرات تنسيق كلية التمريض المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة من الأمور التي تشغل بال الكثير من الطلاب والطالبات خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية وإعلان د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن توافر أماكن شاغرة للطلاب بكليات التمريض والعلوم والطب البيطري حتى الآن.

حددت المجلس الأعلي للجامعات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددة شروط يجب توافرها في المتقدمين إلى كلية التمريض 2023 تتمثل فيما يلي:- لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4477537

هل الطلاق أبغض الحلال؟.. أستاذ فقه مقارن بالأزهر تجيب

أوضحت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حقيقة أن الطلاق هو أبغض الحلال، قائلة: "إنه يجب علينا أن نفرق بين النصوص الإلهية وبين التطبيق البشري لهذه النصوص".

وأضافت الدكتورة سعاد صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر فضائية etc، أن الله سبحانه وتعالى.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4477726

تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني

قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، 15 يومًا احتياطيًا.

وكشفت التحريات الأمنية، تعرض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4477683

لبنان يتخبط فى الفراغ الرئاسى.. ولا مدى منظورًا للخروج من الانقسامات

تتواصل حالة الفراغ الرئاسي في لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون نهاية العام الماضي، في وقت تغيب التوافقات تحت قبة البرلمان اللبناني لاختيار رئيس جديد وسط حالة اقتصادية خانقة، وانقسامات بين المكونات السياسية للبلاد.

وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني جورج العاقوري، إن حركة أمل وحزب الله اللبناني يمارسون ما يمكن وصفه بالتعنت والإصرار على دعم مرشح بعينه لمنصب رئيس الجمهورية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4477688

إيقاف تشافي هيرنانديز ورافينيا مباراتين في الدوري الإسباني

كشفت لجنة المنافسة الخاصة برابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، اليوم الأربعاء، عن العقوبة المفروضة على تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، ولاعبه البرازيلي رافينيا، إثر طردهم بالبطاقة الحمراء في مباراة الفريق أمام خيتافي في الجولة الأولى للمسابقة.

وتحصل رافينيا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 42 من مباراة برشلونة وخيتافي، بعد تعديه بالضرب بدون كرة على لاعب الأخير، فيما قام الحكم بطرد تشافي في الشوط الثاني، لاعتراضه على إحدى القرارات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4477709

الوكيل يكشف موعد الصبة الأولى للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة

كشف د.أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، عن موعد الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية في مطروح.

قال الوكيل، لـ«الدستور» إنه تم تحديد يوم التاسع عشر من نوفمبر القادم موعد للصبة الخرسانية الأولي للوحدة النووية الرابعة تزامنًا مع عيد الطاقة النووية الثالث.لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4477686