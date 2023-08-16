هل الطلاق أبغض الحلال؟.. أستاذ فقه مقارن بالأزهر تجيب

أوضحت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حقيقة أن الطلاق هو أبغض الحلال، قائلة: "إنه يجب علينا أن نفرق بين النصوص الإلهية والتطبيق البشري لهذه النصوص".

وأضافت الدكتورة سعاد صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر فضائية etc، أن الله سبحانه وتعالى قبل إباحة الطلاق وضع خطوات سلمية لعلاج المشكلات الزوجية، لافتة إلى أن الأصل في الزواج هو عقد الحياة، والله سبحانه وتعالى جعل الزواج آية من آياته ومعجزة من معجزاته عندما قال سبحانه وتعالى في سورة الروم: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" (21)".

واستشهدت بقوله تعالى في سورة النحل: "وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ" (72)

وأشارت إلى أن آيات الله في الكتاب الكريم تؤكد اهتمام الشريعة الإسلامية بالعلاقة الزوجية، وكيف أن هذه العلاقة يجب أن تكون بعيدة عن المشاكل والمشاحنات والصراعات، ولذلك كان الأصل في الطلاق هو الحظر وليس الطلاق، وبالتالي فإن الله شرع الطلاق عند استحالة المعاشرة بين الزوجين، وقبل الطلاق هناك خطوات يجب الالتزام بها.

واستشهدت بقوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" (19).