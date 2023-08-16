الأربعاء 16 أغسطس 2023
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مصر

مؤشرات تنسيق كلية التمريض المرحلة الثانية 2023 وشروط القبول للطلاب والطالبات

كلية التمريض
كلية التمريض

مؤشرات تنسيق كلية التمريض المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة من الأمور التي تشغل بال الكثير من الطلاب والطالبات خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية وإعلان د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن توافر أماكن شاغرة للطلاب بكليات التمريض والعلوم والطب البيطري حتى الآن.

شروط القبول في كلية التمريض 2023

حددت المجلس الأعلي للجامعات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددة شروط يجب توافرها في المتقدمين إلى كلية التمريض 2023 تتمثل فيما يلي:-

  • الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة.
  • أن يكون الطالب أو الطالبة شعبة علمي علوم.
  • الحصول على درجة الحد الأدنى للقبول في الكلية وفقًا لتنسيق العام الجاري.
  • أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلًا على 75% أو أعلى في مادة اللغة الإنجليزية.
  • اجتياز الكشف الطبي بالكلية.
  • التفرغ التام للدراسة، وعدم زواج الطالب أو الطالبة قبل أو أثناء فترة الدراسة.

توقعات تنسيق كلية التمريض المرحلة الثانية 2023

ويتوقع خبراء ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق كلية التمريض المرحلة الثانية 2023 مقارنة بتنسيق القبول للعام السابق، بعد إلغاء التوزيع الإقليمي واختبارات القدرات، ما يجعل مؤشرات التنسيق كالتالي:-

  • مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة بورسعيد 351 درجة.
  • توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة طنطا 344 درجة.
  • مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة دمياط 340 درجة.
  • توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة الزقازيق 337 درجة.
  • مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة دمنهور 334 درجة.
  • توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة المنوفية بشبين الكوم 332 درجة.
  • مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة بنها 323 درجة.
  • توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة كفر الشيخ 322 درجة.
  • مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة أسيوط 321 درجة.
  • توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة سوهاج 317 درجة.
  • مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة المنيا 313 درجة.
  • توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة جنوب الوادي 312 درجة.
  • مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة القاهرة 311 درجة.
  • توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة عين شمس 307 درجة.
  • مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 307 درجة.
  • توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة الإسكندرية 306 درجة.
  • مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة مطروح 306 درجة.
  • توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة بني سويف 301 درجة.
  • مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة حلوان 300 درجة.
  • توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة الفيوم 296 درجة.
  • مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة أسوان 284 درجة.

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