الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تعلن عن برنامج البكالوريوس فى علوم التمريض

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة بها برامج مميزة، حيث تعد هذه البرامج خطوة جديدة في مسيرة جامعة حلوان نحو تقديم تعليم متميز وفرص تعليمية متنوعة للطلاب.

حيث أعلنت جامعة حلوان عن إطلاق برنامج البكالوريوس في علوم التمريض (التخصصي)، حيث صدر القرار الوزاري رقم 7229 بتاريخ 9 ديسمبر 2021، وهو يتيح للطالب دراسة تخصص عند وصوله المستوى الرابع، كما يتيح له قضاء فصل دراسي فى جامعة من إحدى الجامعات الأجنبية على نفقته الخاصة، وحصوله على شهادة بالمقررات التي درسها وعدد الساعات المعتمدة.
وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، أن شروط قبول للبرنامج تتطلب أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة علمي علوم أو ما يعادلها طبقا للقواعد، والنظم التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون الطالب متفرغا للدراسة، أن تكون اللغة الأجنبية الأولى التي درسها الطالب هي اللغة الإنجليزية، اجتياز الكشف الطبي، وأن يكون الطالب خاليا من الإعاقة الجسدية أو الذهنية أو الأمراض المزمنة والأمراض المعدية وأن يكون هناك تناسق بين طول الطالب ووزنه، وتكون الطلاب الوافدين بنفس الشروط العامة لقبول نظرائهم المصريين ووفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية "شعبة تمريض"  بالشروط التالية: - أن يكون الالتحاق للدراسة من المستوى الأول، تقديم ما يفيد حسن السير والسلوك.
هذا ويمنح مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس كلية التمريض درجة البكالوريوس في علوم التمريض (التخصصي) متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها (140) ساعة معتمدة، حيث يكون عدد السنوات الدراسية أربع سنوات بالإضافة إلى سنة خامسة امتياز.

 

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