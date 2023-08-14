الإثنين 14 أغسطس 2023
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تحقيقات ومتابعات

توقعات تنسيق كلية التمريض 2024 وشروط الالتحاق بها

تنسيق كلية التمريض
تنسيق كلية التمريض 2024

تدخل كلية التمريض ضمن قائمة كليات المرحلة الثانية ثانوية عامة والتي تفتح باب التسجيل لها عبر موقع التنسيق الالكتروني غدًا الثلاثاء  وفق تصريحات وزارة التعليم العالي ، وتعرض الدستور في التقرير التالي توقعات تنسيق كلية التمريض 2024 ،  وشروط الالتحاق بها .

توقعات تنسيق كلية التمريض 2024

يبدأ طلاب المرحلة الثانية ثانوية عامة تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات غدًا الثلاثاء، وتأتي كلية التمريض على رأس قائمة الكليات التي يرغب الطلاب في الالتحاق بها حيث توفر فرص عمل لهم عقب التخرج منها. 

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ومن المتوقع أن يكون تنسيق كلية التمريض 2024 أقل من العام الماضي مع تراجع تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة عن العام الماضي بسبب تراجع متوسط مجاميع طلاب الثانوية العامة .

ويختلف تنسيق كلية التمريض من جامعة لاخرى حسب عدد المقاعد الشاغرة بها ومتوسط مجاميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بها 

 وجاء تنسيق كلية التمريض العام الماضي كالتالي: 

  • تنسيق كلية التمريض جامعة المنصورة:  347 درجة، بما يعادل 84.63%.
  • كلية التمريض جامعة أسيوط :  321 درجة بما يعادل  78.29%.
  • كلية التمريض جامعة جامعة عين شمس:  307 درجة، بما يعادل 74.87%.
  • كلية التمريض إسكندرية :  306 درجة بما يعادل 74.63%.
  • كلية التمريض جامعة الفيوم :  296 درجة، بما يعادل  65.60%.

شروط الالتحاق بكلية التمريض 2023

هناك بعض الشروط العامة للالتحاق بكلية التمريض وبعض الشروط التي تحددها كل جامعة على حدة، فلابد أن يكون المتقدم لدخول كلية التمريض حاصل على شهادة إتمام الثانوية العامة من نفس الإطار الجغرافي الذي يتقدم فيه بطلب للالتحاق بالكلية ، وأنأن يكون الطالب أو الطالبة درس في الثانوية العامة في شعبة علمي علوم، و أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلًا على 75% أو أعلى في مادة اللغة الإنجليزية.

عدد سنوات الدراسة في كلية التمريض 

يختلف تنسيق كلية التمريض من محافظة لأخرى وفق ما يعلنه مكتب التنسيق يبلغ عدد سنوات الدراسة في كلية التمريض 5 سنوات منها 4 سنوات دراسة بالإضافة إلى سنة امتياز،  ويتم خضوع الطالب لاختبار قدرات ولابد أن يجتاز الكشف الطبي ، مع التفرغ التام للدراسة، وعدم زواج الطالب أو الطالبة قبل أو أثناء فترة الدراسة.

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