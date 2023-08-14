الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالى يعلن أعداد المرشحين للجامعات والمعاهد المصرية خلال تنسيق المرحلة الأولى 2023

اجتماع وزير التعليم
اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد المرشحين خلال تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات والمعاهد المصرية من الشعبة العلمية «علوم، رياضة» بلغ نحو 36429 طالبًا وطالبة، بينما ترشح من طلاب الشعبة الأدبية نحو 73108 طلاب وطالبات، وذلك بإجمالي 109537 طالبًا وطالبة.


نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات

وفند وزير التعليم العالي أعداد المرشحين من الطلاب في تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات والمعاهد في الكليات الجامعية، حيث جاء بإجمالي 109043 طالبًا وطالبة بواقع 36131 طالبًا وطالبة من الشعبة العلمية، و72912 طالبًا وطالبة من الشعبة الأدبية، أما عدد المرشحين للمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلغ إجماليًا 494 طالبًا وطالبة بواقع 298 طالبًا وطالبة من الشعبة العلمية، و196 طالبًا وطالبة من الشعبة الأدبية.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023 بالجامعات والمعاهد في تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

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