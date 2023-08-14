نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023 علمي علوم ورابط الاستعلام برقم الجلوس

حددت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023 لجميع الشعب التي تقدمت لكتابة رغباتها في خلال الاسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري وفق الحد الادنى للمرحلة الأولى والذي أعلنت وزارة التعليم العالي.

نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023

وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023 علمي علوم ورابط الاستعلام .

تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023 علمي علوم

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد عاشور تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023 علمي علوم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن وجاء تنسيق الكليات المرحلة الأولى علمي علوم كالتالي :

الحد الأدنى لكليات الطب البشري : 91.3 % .

كليات طب الأسنان : 90.9% .

كليات العلاج الطبيعي: 90.1%

كليات الصيدلة 89.5%

يذكر أن وزارة التعليم العالي قد حددت الحد الأدنى للمرحلة الأولى للثانوية العامة عند 362 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالى 112240 طالب بالمرحلة الأولى للتنسيق.

وفتحت باب التقدم لاختيار الكليات لطلاب المرحلة الأولى في الفترة من 5 أغسطس، وأغلقت مساء يوم الخميس الماضى 10 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساء.

رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى ثانوية عامة 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا لكتابة رغبات الالتحاق بالكليات في المرحلة الأولى والتي تم إعلان نتيجتها اليوم الاثنين ، الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى ثانوية عامة من خلال نفس الرابط الالكتروني الذي تم عليه كتابة الرغبات وهو موقع التنسيق الإلكتروني، أو اتبع الخطوات التالية :

أولًا : قم بالضغط على الرابط التالي هنا.

ثانيًا : قم باختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

ثالثًا : قم بالضغط على أيقونة النتيجة في موقع التنسيق.

رابعًا : قم بادخال رقم جلوس الطالب والرقم السري الخاص به.

خامسًا : قم بالضغط على الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى فتظهر لك الكلية التي تم ترشيحك لها .