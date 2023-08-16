الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيقاف تشافي هيرنانديز ورافينيا مباراتين في الدوري الإسباني

تشافي
تشافي

كشفت لجنة المنافسة الخاصة برابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، اليوم الأربعاء، عن العقوبة المفروضة على تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، ولاعبه البرازيلي رافينيا، إثر طردهم بالبطاقة الحمراء في مباراة الفريق أمام خيتافي في الجولة الأولى للمسابقة.

وتحصل رافينيا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 42 من مباراة برشلونة وخيتافي، بعد تعديه بالضرب بدون كرة على لاعب الأخير، فيما قام الحكم بطرد تشافي في الشوط الثاني، لاعتراضه على إحدى القرارات.

وبحسب بيان رسمي من اللجنة، فإنه تقرر إيقاف رافينيا لمباراتين بعد ضربه للاعب الخصم بدون كرة، ليغيب عن مباراتي الفريق أمام قادش وفياريال في الدوري الإسباني، إضافة لتغريم النادي 700 يورو، واللاعب مبلغ 600 يورو.

وأوضحت اللجنة أنه تقرر إيقاف تشافي أيضًا لمدة مباراتين، بسبب ترك منطقته الفنية ورفع ذراعيه باتجاه الحكم للاعتراض، إضافة للبقاء في نفق غرفة تغيير الملابس بعدما تم تحذيره من مغادرة محيط أرضية الميدان.

وكان برشلونة قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لبطولة الدوري الإسباني، بالتعادل السلبي مع خيتافي بدون أهداف.

الدوري الاسباني تشافي هيرنانديز تشافي رافينيا خيتافى

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